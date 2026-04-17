Okulda 9 Kişiyi Öldüren Çocuğun Babasının Dolandırıcılık Çetesine Üyelikten Yargılandığı Ortaya Çıktı

Kahramanmaraş’ta yaşanan olayın ardından, saldırganın okula giderken babasının 5 silahı 7 şarjörünü alarak saldırıyı gerçekleştirdiği, babası Uğur Mersinli’nin de polis müfettişi olduğu ortaya çıkmıştı. Mersinli, ifadesinde oğlunu poligona götürerek nasıl silah kullanması gerektiğini öğrettiğini anlatmıştı.

Şimdilerde polis müfettişi olarak görev alan baba Uğur Mersinli’nin 1996 yılında bir dolandırıcılık çetesine üye olduğu iddiasıyla yargılandığı ortaya çıktı.

Dönemin gazetelerinde yer alan haberde şu detaylar yer almıştı: “Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen uluslararası dolandırıcılık davasında, elebaşı Osmaniyeli Ali Bolat'ın (24) kurduğu AY İthalat ve İhracat Şirketi'yle 100 Alman ve 300 Türk işadamından yaklaşık 1 trilyon lira çarptığı öne sürüldü. Bolat'ın paralarla İncirlik'te disko, hamam, gayrimenkuller ve Mercedes otomobiller aldığı bildirildi. Şebekeye 28 milyar lira kaptıran Jusuf Erljak (39) ile ortağı Hans Dieter Brozowski (53) Almanya'dan gelerek duruşmaya katıldı. Alman işadamları, 'Türkiye'de fabrika kurmak istiyorduk. Bize 22 milyon dolarlık kredi sağlayabileceğini söyledi. Ali'ye aralıklı olarak yaklaşık 400 bin Mark verdik. Bizi nasıl dolandırdı anlayamadık. Şeytan gibi birisi' dedi. Alman işadamlarının doğru söylediğini ancak tutuklanınca kredi işlemlerinin yarım kaldığını söyleyen Bolat, sadece finans işinde aracılık ettiğini, işlem parası aldığını belirterek, kimseye de sahte teminat ve çek vermediğini öne sürdü. Aralarında Emniyet Amiri Uğur Mersinli'nin de bulunduğu tutuksuz 9 sanığın yargılandığı dava ertelendi.”

Sosyal medyada haberin yayılmasının ardından yapılan yorumlardan birinde Uğur Mersinli’nin dönemin Diyarbakır istihbarat şube müdürü olduğu, bazı polisleri KHK ile işten attırdığı iddia edildi.