Okulda 9 Kişiyi Öldüren Çocuğun Babasının Dolandırıcılık Çetesine Üyelikten Yargılandığı Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.04.2026 - 12:20

Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen ve 1’i öğretmen 8’i öğrenci 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırı olayının ardından yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. Saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin babası Emniyet Polis Müfettişi Uğur Mersinli’nin, 1996 yılında bir dolandırıcılık çetesine üye olduğu iddiasıyla yargılandığı ortaya çıktı.

9 kişinin ölümüyle sonuçlanan okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli’nin babası Emniyet Polis Müfettişi Uğur Mersinli hakkında flaş bir detay ortaya çıktı.

Kahramanmaraş’ta yaşanan olayın ardından, saldırganın okula giderken babasının 5 silahı 7 şarjörünü alarak saldırıyı gerçekleştirdiği, babası Uğur Mersinli’nin de polis müfettişi olduğu ortaya çıkmıştı. Mersinli, ifadesinde oğlunu poligona götürerek nasıl silah kullanması gerektiğini öğrettiğini anlatmıştı. 

Şimdilerde polis müfettişi olarak görev alan baba Uğur Mersinli’nin  1996 yılında bir dolandırıcılık çetesine üye olduğu iddiasıyla yargılandığı ortaya çıktı.

Dönemin gazetelerinde yer alan haberde şu detaylar yer almıştı: Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen uluslararası dolandırıcılık davasında, elebaşı Osmaniyeli Ali Bolat'ın (24) kurduğu AY İthalat ve İhracat Şirketi'yle 100 Alman ve 300 Türk işadamından yaklaşık 1 trilyon lira çarptığı öne sürüldü. Bolat'ın paralarla İncirlik'te disko, hamam, gayrimenkuller ve Mercedes otomobiller aldığı bildirildi. Şebekeye 28 milyar lira kaptıran Jusuf Erljak (39) ile ortağı Hans Dieter Brozowski (53) Almanya'dan gelerek duruşmaya katıldı. Alman işadamları, 'Türkiye'de fabrika kurmak istiyorduk. Bize 22 milyon dolarlık kredi sağlayabileceğini söyledi. Ali'ye aralıklı olarak yaklaşık 400 bin Mark verdik. Bizi nasıl dolandırdı anlayamadık. Şeytan gibi birisi' dedi. Alman işadamlarının doğru söylediğini ancak tutuklanınca kredi işlemlerinin yarım kaldığını söyleyen Bolat, sadece finans işinde aracılık ettiğini, işlem parası aldığını belirterek, kimseye de sahte teminat ve çek vermediğini öne sürdü. Aralarında Emniyet Amiri Uğur Mersinli'nin de bulunduğu tutuksuz 9 sanığın yargılandığı dava ertelendi.”

Sosyal medyada haberin yayılmasının ardından yapılan yorumlardan birinde Uğur Mersinli’nin dönemin Diyarbakır istihbarat şube müdürü olduğu, bazı polisleri KHK ile işten attırdığı iddia edildi.

İŞTE O HABER:

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
