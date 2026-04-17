Kahramanmaraş’ta Görev Yapan 112 Çalışanı, Okul Saldırısında Çalıştıktan Sonra Çektiği Video İle Gündem Oldu

Kahramanmaraş’ta Görev Yapan 112 Çalışanı, Okul Saldırısında Çalıştıktan Sonra Çektiği Video İle Gündem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.04.2026 - 08:36 Son Güncelleme: 17.04.2026 - 09:05

Kahramanmaraş’ta gerçekleşen okul saldırısı sonrasında görev yapan bir 112 çalışanı, mesai sonrasında evine giderken çektiği video ile sosyal medyada gündem oldu. Instagram’da @ hnmbyktrkmn kullanıcı adı ile paylaşımlar yapan kadın, yaşadığı zor gün sonrasında gözyaşlarına hakim olamadı. Çektiği video sonrasında kendisine tepkiler de geldiğini söyleyen kadın, paylaştığı ikinci videoda da “Ben sadece oradaki insanların psikolojisinin yansımasıydım. Yapmayın, bu kadar kötü olmayın ya. Bu kadar iğrenç olmayın gerçekten” dedi.

Okul saldırısı sonrası yaşadıkları karşısında duygusal zorluk yaşayan 112 çalışanının paylaştığı video gündem oldu.

Okul saldırısı sonrası yaşadıkları karşısında duygusal zorluk yaşayan 112 çalışanının paylaştığı video gündem oldu.

Kahramanmaraş’ta görev yapan bir 112 çalışanı, okul saldırısının ardından çalıştıktan sonra evine giderken arabasında çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı video sonrasında gündem oldu. Yaşadığı ve gördüğü zor görüntüler sonrasında duygusal olarak büyük zorluklar yaşadığını yansıtan kadının paylaştığı video sonrasında kendisine tepki gösterenler de oldu. 

Tepkiler sonrasında ikinci kez bir video paylaşan kadın “Arkadaşlar ben bir anne olarak, bir nöbetten çıktığımda nelerle, hangi yüklerle ayrıldığımı yansıtacak bir video çektim ve birçok meslektaşım da benimle aynı duyguları paylaştı orada. Beni boşverin, konu ben değilim. Konu çocuklarımız. Birçok şey gördünüz, birçok video gördünüz. Ben sadece oradaki insanların psikolojisinin yansımasıydım. Yapmayın, bu kadar kötü olmayın ya. Bu kadar iğrenç olmayın gerçekten” ifadelerini kullandı.

Tepkiler sonrasında paylaştığı video:

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
