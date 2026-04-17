Kahramanmaraş’ta Görev Yapan 112 Çalışanı, Okul Saldırısında Çalıştıktan Sonra Çektiği Video İle Gündem Oldu

Kahramanmaraş’ta görev yapan bir 112 çalışanı, okul saldırısının ardından çalıştıktan sonra evine giderken arabasında çektiği ve sosyal medya hesabından paylaştığı video sonrasında gündem oldu. Yaşadığı ve gördüğü zor görüntüler sonrasında duygusal olarak büyük zorluklar yaşadığını yansıtan kadının paylaştığı video sonrasında kendisine tepki gösterenler de oldu.

Tepkiler sonrasında ikinci kez bir video paylaşan kadın “Arkadaşlar ben bir anne olarak, bir nöbetten çıktığımda nelerle, hangi yüklerle ayrıldığımı yansıtacak bir video çektim ve birçok meslektaşım da benimle aynı duyguları paylaştı orada. Beni boşverin, konu ben değilim. Konu çocuklarımız. Birçok şey gördünüz, birçok video gördünüz. Ben sadece oradaki insanların psikolojisinin yansımasıydım. Yapmayın, bu kadar kötü olmayın ya. Bu kadar iğrenç olmayın gerçekten” ifadelerini kullandı.