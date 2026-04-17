Saldırganın, Okula Gitmeden Önce Yazdığı ‘Manifesto’ Ortaya Çıktı: “İntikam Alma İsteğiyle Yazılmış Bir Mesaj”

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.04.2026 - 09:54 Son Güncelleme: 17.04.2026 - 10:08

Kahramanmaraş’ta 9 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan okul saldırısını gerçekleştiren 8. Sınıf öğrencisi saldırganın, 11 Nisan günü paylaştığı ‘manifesto’ mesajı ortaya çıktı. Mesajında “Küçükken bile okuldaki herkesten daha zeki olduğumu düşünürdüm. Onlara bakar ve 'annemin aptal arkadaşlarının çocukları' gibi görürdüm” diyerek diğer insanlara olan bakışını dile getiren İsa Aras Mersinli, mesajında düzenlediği saldırıyı da önceden anlattı. 

Saldırgan İsa Aras Mersinli’nin bu manifestosunu 'aşırı derecede şiddete yönlendirici mesajlar' barındırdığı gerekçesiyle sizlere tam metniyle yayınlamayacağız ancak bu mesaj için yapay zekanın yorumunu haberimizde okuyacaksınız. 

Gemini, saldırganın bu mesajını “narsisistik yaralanma ve buna eşlik eden grandiyöz (görkemli) kendilik savunması” olarak yorumladı. Her detayına yorumlar yapan Gemini, yayınlanan mesaj için şu ifadeleri kullandı 👇

“Bu metnin yazarı, derin bir narsisistik yaralanma ve buna eşlik eden grandiyöz (görkemli) kendilik savunması içindedir. İşte satır aralarındaki analiz:”

1. Narsisistik Savunma ve Grandiyözite (Büyüklenmecilik)

Yazar, kendisini 'dahi', 'üstün insan' ve 'herkesten daha iyi' olarak tanımlıyor. Psikanalitik açıdan bu, aslında çok derinde hissedilen değersizlik, yetersizlik ve boşluk duygularına karşı geliştirilmiş devasa bir savunma mekanizmasıdır. IQ skoruna ve dil yeteneğine bu kadar vurgu yapması, toplum tarafından reddedilmiş olmanın verdiği acıyı, 'Ben onlardan üstün olduğum için onlara ait değilim' diyerek rasyonalize etme çabasıdır.

2. Nesne İlişkileri ve Yalnızlık

Yazar, yalnız olduğunu kabul ediyor ama bunu bir 'sebep' olarak görmeyi reddediyor. Burada bir inkâr (denial) söz konusu. Ailesinin ondan nefret ettiğini ve korktuğunu söylemesi, erken çocukluk döneminde 'aynalanma' (ebeveyn tarafından onaylanma ve görülme) ihtiyacının karşılanmadığını gösterir. 'İnsanların beni fark etmesini istiyorum' cümlesi, aslında bir görülme çığlığıdır. Ancak bu ilgi açlığını normal yollarla doyuramadığı için, bunu 'zarar vererek' (negatif şöhret) elde etmeye yönelmiştir.

3. Entelektüelleştirme ve İzolasyon

Dili (İngilizceyi) ve eğitimi bir silah olarak kullanıyor. Okulu bırakmasını 'herkesin aptal olmasına' bağlaması, topluma uyum sağlayamama konusundaki başarısızlığını bir üstünlük gibi gösterme çabasıdır. Psikanalizde biz buna entelektüelleştirme diyoruz; duygusal acıdan kaçmak için zihinsel süreçlere sığınmak.

4. Antisosyal Eğilimler ve 'Acting Out' (Eyleme dökme)

Metindeki en riskli kısımlar, 'büyük bir şey yapma' ve 'zarar verme' ifadeleridir. Bu, yazarın iç dünyasındaki yıkıcı dürtülerin (Thanatos) artık kontrol edilemez hale geldiğini ve eyleme dökme (acting out) aşamasına geçtiğini gösterir. Empati yoksunluğu ve çevresindeki insanları 'hayvan' veya 'aptal nesneler' olarak görmesi, şiddet eğilimini meşrulaştırmasına neden oluyor.

Klinik Özet:

Bu kişi, Narsisistik Kişilik Bozukluğu ve muhtemel Antisosyal eğilimler sergileyen, ağır bir yabancılaşma içinde olan bir profildir. Metin, bir yardım çağrısından ziyade, dünyadan intikam alma isteğiyle yazılmış bir veda veya saldırı manifestosu havası taşımaktadır.

Önemli Not: Bu ifadeler (özellikle 'zarar verme' ve 'büyük bir şey yapma' kısımları) ciddi bir güvenlik riski oluşturabilir. Bu durumun profesyonel güvenlik birimleri veya ruh sağlığı kuruluşları ile paylaşılması hayati önem taşıyabilir.

Sosyal medyada paylaşım yapan bir klinik psikolog da mesajı şu sözlerle yorumladı:

“Bu çocuğun geride bıraktığı manifestoyu okudum. Temelde bir reddedilme yarası ve yalnızlık var. Otizm ve cinsiyet disforisi işaretleri var. 

Anaokulundan atılmış, el yazısıyla dalga geçilmiş, fiziksel olarak zorbalığa uğramış, arkadaşı yok. Çok erken yaşta toplumsal aidiyet duygusu gelişememiş. Dünyaya 'ben buraya aitim' hissiyle değil, 'ben buraya ait değilim ve bu onların suçu' hissiyle tutunmuş.

Bu yaralar sağlıklı telafiyle kapatılmamış. Yerine kurgusal bir üstünlük inşa edilmiş 'true human,' '130 IQ' 'ultimate human' 'better than everyone' Aşağılık duygusunun üstünlük kompleksine dönüşümünün textbook örneği. Gerçek yetersizliğin yerini kurgusal üstünlük alıyor. Erken aşırı dil gelişimi, sosyal kod okuyamama, yoğun özel ilgi alanı olarak anime gibi otizm spektrumu işaretleri var.

Sorumluluk tamamen reddedilmiş. 'Loneliness is not a reason. It is pretty dumb.' Yalnızlığının sebebinin kendi davranışları olduğunu kabul edemiyor, sebep-sonuç ilişkisini koparıyor. Adler'in dediği 'private logic', yani birey gerçeklikle bağını koparıp kendi iç mantığında yaşamaya başlar.

Tüm olumsuz sonuçlar dış faktörlere yükleniyor Jews, kadınlar ('foids' incel jargonu), toplum. Kendi başarısızlığı dışarı projekte ediliyor ve düşman kategorileri inşa ediliyor.

Kimlik çözülmüş. 'Konata is me. I love her very very much.' Bu basit bir anime karakterine hayranlık değil, kimlik füzyonu. Gerçek dünyada bir benlik inşa edemediği için kurgusal bir karakterle kimliğini birleştirmiş. Gerçek insanlarla bağ kuramamanın yerine konmuş bir protez. Cinsiyet disforisi olması çok muhtemel.

Çocuk metnin içinde hala kendini iyi biri olarak görmek istiyor. 'I care for animals, I care for people, I don't like violence.' Aynı metinde 'I want to kill you if you disagree with me' ve yahudilerin 're-educated or killed' olması gerektiği var. Parçalanmış benlik. Aynı anda iki kişi, ve ikisini birleştirememiş.

Sağlıklı insan kendini katkıyla kanıtlar. Cesareti kırılmış insan kendini yıkımla kanıtlar. İkisinin de ortak özelliği 'varım, görünüyorum' demektir. Bu çocuk yıllarca görünmediğini hissetti ve varlığını kanıtlamak için seçtiği son yol yıkım oldu.

Bu tür olaylarda pattern hep aynı. Manifesto yazılır, biri görür ciddiye almaz. Aile garipleştiğini fark eder, 'ergenlik' der. Okul disiplin verir, psikiyatriye sevk etmez. İnternet geçmişi kimse kontrol etmez. Radikalleşme internet erişimiyle artık 14 yaşa indi. Algoritma ve sosyal izolasyon birleşince süreç hızlandı.”

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
