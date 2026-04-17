article/comments
article/share
Haberler
Magazin
“Ne Oldu Bize?” Demet Evgar’dan Okul Saldırıları Sonrası Yürek Yakan Paylaşım

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.04.2026 - 09:31

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırıları tüm Türkiye’yi derin bir yasa boğdu. 9 kişinin hayatını kaybettiği bu trajedinin ardından ünlü isimler de art arda paylaşımlar yaparken, Demet Evgar’ın sözleri hem duygulandırdı hem düşündürdü. Toplumsal şiddete dikkat çeken oyuncunun ifadeleri kısa sürede gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’yi derin bir yasa boğan Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırıları, tüm ülkeyi sarsmış durumda.

Henüz çocuk yaşta öğrencilerin ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği bu trajediler sonrası, hem kamuoyunda hem de sosyal medyada büyük bir üzüntü ve tepki dalgası oluştu. Okullarda güvenlik, toplumsal şiddet ve çocukların korunması gibi konular yeniden en kritik başlıklar arasında yerini aldı.

Yaşanan acı olayların ardından birçok ünlü isim de duygularını paylaşırken, oyuncu Demet Evgar’ın yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Evgar, sözleriyle yaşananların ardından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

“Dilime, dimağıma bir dolu cümle geliyor; boğazım düğüm düğüm...

Bizler, Kurban Bayramı’nda kana bakamayan çocuklardık. Ne oldu bize?

Çocukların, gençlerin eli ne ara silah tutar oldu? Okullar ne zaman canların yitirildiği, güvensiz alanlara dönüştü?

Çocuklarımızı, öğretmenlerimizi okulda güvende tutamıyoruz. Çocuklarımıza şiddetsiz bir yaşamı öğretemiyoruz.

Şiddet katman katman her yanımızı sardı; evlatlarımızı da elimizden aldı. Şiddeti dönüştürmek yerine, toplum olarak onunla yoğrulduk.

Bunda hepimizin sorumluluğu var.

Tüm ülke gibi derin bir üzüntü içindeyim...

Allah, hayatını kaybedenlere rahmet; ailelerine sabır, ülkemize de toparlanma gücü versin.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın