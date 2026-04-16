Kahramanmaraş’taki Saldırıda Hayatını Kaybeden Öğretmen Ayla Kara’nın Eşi Cenazede Fenalaştı

Kahramanmaraş’taki Saldırıda Hayatını Kaybeden Öğretmen Ayla Kara’nın Eşi Cenazede Fenalaştı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.04.2026 - 13:02

Kahramanmaraş’ta bir ortaokula yönelik düzenlenen silahlı saldırı, Türkiye’yi derin bir yasa boğdu. Saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara’nın acı kaybı büyük üzüntü yaratırken, cenaze töreninde yaşananlar acıyı daha da katladı. Öğretmen Ayla Kara'nın son yolculuğunda eşi Ramazan Kara fenalaştı.

Türkiye’yi yasa boğan okul saldırılarının ilki Şanlıurfa’da yaşanmış, ardından Kahramanmaraş'ta bir okulda düzenlenen silahlı saldırı sonucu 8 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

Türkiye’yi yasa boğan okul saldırılarının ilki Şanlıurfa’da yaşanmış, ardından Kahramanmaraş'ta bir okulda düzenlenen silahlı saldırı sonucu 8 öğrenci ve 1 öğretmenin hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

Kahramanmaraş’ta ortaokula yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler arasında matematik öğretmeni Ayla Kara da yer alırken, cenaze töreninde yaşananlar acıyı katladı.

Ayla Kara’nın hayatını kaybetmesine ilişkin detaylar yürekleri bir kez daha dağladı. İddialara göre, saldırı sırasında öğrencilerini korumak isteyen Ayla Kara, kendini siper ederek onların önüne geçti. Kurşunlara karşı adeta kalkan olan öğretmen, bu fedakarlığı sırasında hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara için düzenlenen cenaze töreni sırasında eşi Ramazan Kara fenalaştı.

Saldırıda okulda bulunan öğretmen ve öğrenciler kurşunların hedefi olurken, Ayla Kara da olay yerinde yaşamını yitirenler arasında yer aldı. 

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara’nın cenazesinde yürek burkan anlar yaşandı. Eşi Ramazan Kara, cenaze töreni için camide bulunduğu sırada fenalaştı. Durumu fark edenler hemen sağlık ekiplerine haber verirken, olay yerine gelen ekipler Ramazan Kara’ya ilk müdahaleyi yaptı.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
