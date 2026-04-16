Ceylan Ertem’den Okul Saldırıları Sonrası Sert Tepki: “Cehalet ile Kim Savaşacak?”

“Çocuğu olan birçok sanatçı arkadaşım, üstelik sanatın her dalından, çoktan yurtdışına taşındı. Dün yaşananlardan sonra burada kalan birkaç kişi de planlarını hızlandırdı. Hak veriyorum onlara yanlış anlaşılmasın.

Bu gidişle memlekette; aklıyla, nezaketiyle, yeteneğiyle bu ülkeye katkı sunacak insan kalmayacak. Sadece bir beyin göçü değil bu, aynı zamanda bir kalp göçü.

Cehalet ile, zorbalık ile, kötülük ile kim savaşacak, memleketi sevgiyle geliştirip yüceltecek? Hiç kimse. Çok acı çok!”