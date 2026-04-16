Ceylan Ertem’den Okul Saldırıları Sonrası Sert Tepki: “Cehalet ile Kim Savaşacak?”

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.04.2026 - 11:21

Türkiye’yi derinden sarsan okul saldırılarının ardından toplumun her kesiminden tepkiler gelmeye devam ediyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan acı olaylar sonrası ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından peş peşe açıklamalarda bulunurken, Ceylan Ertem’in sözleri kısa sürede dikkat çekti.

Türkiye’yi yasa boğan saldırıların ilki Şanlıurfa’da yaşanmış, bir okulda gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu çok sayıda öğrenci ve eğitimci yaralanmıştı.

Henüz bu acının şoku atlatılamamışken, benzer bir haber bu kez Kahramanmaraş’tan geldi.

Kahramanmaraş’ın Haydarbey Mahallesi’nde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda düzenlenen silahlı saldırıda bilanço ağırlaştı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yaptığı açıklamaya göre saldırıda 8’i öğrenci, 1’i öğretmen olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti.

Ceylan Ertem, yaptığı paylaşımda özellikle son dönemde artan beyin göçüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Çocuğu olan birçok sanatçı arkadaşım, üstelik sanatın her dalından, çoktan yurtdışına taşındı. Dün yaşananlardan sonra burada kalan birkaç kişi de planlarını hızlandırdı. Hak veriyorum onlara yanlış anlaşılmasın.

Bu gidişle memlekette; aklıyla, nezaketiyle, yeteneğiyle bu ülkeye katkı sunacak insan kalmayacak. Sadece bir beyin göçü değil bu, aynı zamanda bir kalp göçü.

Cehalet ile, zorbalık ile, kötülük ile kim savaşacak, memleketi sevgiyle geliştirip yüceltecek? Hiç kimse. Çok acı çok!”

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
