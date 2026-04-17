Enes Batur Yeni Videosunu İptal Etti: “Hiçbir Şey Olmamış Gibi Devam Edemem”

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.04.2026 - 13:20

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırıları sonrası birçok ünlü isimden peş peşe paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri de YouTuber Enes Batur oldu. Enes Batur yayınlamayı planladığı videoyu iptal etti.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırıları, tüm Türkiye’yi derinden sarsarken art arda gelen acı haberler kamuoyunda büyük bir üzüntü yarattı.

Eğitim kurumlarını hedef alan bu saldırılar sonrası pek çok isim sessizliğini bozarken, Enes Batur da yaşananlara kayıtsız kalmadı. 

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Batur, yaşanan acı karşısında içerik üretmeye devam edemeyeceğini belirterek bu hafta yayınlamayı planladığı videosunu ertelediğini duyurdu.

Enes Batur'un o paylaşımı:

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’dan gelen haberler hepimizi darmadağın etti. Bu acının tarifi yok.

Okullarımızda yankılanan sesin şiddet olması kabul edilemez. Yaşanan bu hain saldırıları tüm kalbimle kınıyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Bu kadar canımız yanıyorken hiçbir şey olmamış gibi devam edemiyorum. Bu yüzden bu hafta yeni video yayınlayamayacağım.

Milletimizin başı sağ olsun.”

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
