Vestel ve Aktif Bank Reklamı Kesti! Eşref Rüya, Yeraltı, Teşkilat, Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'e Kötü Haber
Dün Yapı Kredi’nin yaptığı ‘Şiddet varsa biz artık yokuz’ temalı açıklamadan sonra bugün de benzer kararlar Vestel ve Aktif Bank’tan geldi.
Vestel Global Pazarlama ve Yurt İçi Satış Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu “Şiddeti özendiren ya da normalleştiren hiçbir içeriği iletişim planımıza dahil etmeyeceğimizi açıkça ifade etmek isteriz” açıklaması yaparken Aktif Bank Müşteri Deneyimi ve İletişim Grup Başkanı Gamze Numanoğlu da “Offline ve online tüm iletişimlerimizde ayrıştırıcı strateji belirleyerek şiddet içerikli yayınlara reklam vermeme kararı aldık” dedi.
Şirketler teker teker şiddet içerikli yayınlardan kaçmaya başladı.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
