Vestel ve Aktif Bank Reklamı Kesti! Eşref Rüya, Yeraltı, Teşkilat, Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz'e Kötü Haber

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.04.2026 - 14:25

Dün Yapı Kredi'nin yaptığı 'Şiddet varsa biz artık yokuz' temalı açıklamadan sonra bugün de benzer kararlar Vestel ve Aktif Bank'tan geldi. 

Vestel Global Pazarlama ve Yurt İçi Satış Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu "Şiddeti özendiren ya da normalleştiren hiçbir içeriği iletişim planımıza dahil etmeyeceğimizi açıkça ifade etmek isteriz" açıklaması yaparken Aktif Bank Müşteri Deneyimi ve İletişim Grup Başkanı Gamze Numanoğlu da "Offline ve online tüm iletişimlerimizde ayrıştırıcı strateji belirleyerek şiddet içerikli yayınlara reklam vermeme kararı aldık" dedi.

Dün açıklama yapan Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın, şiddeti teşvik eden içeriklere yönelik reklam politikasında değişikliğe gittiklerini açıkladı. Bu tür yapımlara destek vermeyeceklerini belirten Öztaşkın, sektörün de benzer bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Bu açıklama sonrasında bugün de benzer kararlar Vestel ve Aktif Bank markalarından geldi. 

Vestel Global Pazarlama ve Yurt İçi Satış Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Şiddeti özendiren ya da normalleştiren hiçbir içeriği iletişim planımıza dahil etmeyeceğimizi açıkça ifade etmek isteriz.'

Aktif Bank adına da açıklama yapan Müşteri Deneyimi ve İletişim Grup Başkanı Gamze Numanoğlu şunları söyledi: “Biz de tüm Aktif Bank ekosistemi markaları N Kolay, Passo, Uption, Sigortayeri, Paynkolay ve Aktif Portföy markalarımız için offline ve online tüm iletişimlerimizde ayrıştırıcı strateji belirleyerek şiddet içerikli yayınlara reklam vermeme kararı aldık.'

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
