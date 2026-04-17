article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Tartışmaların Odağındaki Oyun PUBG'den Resmi Açıklama Geldi

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.04.2026 - 16:05

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından bilgisayar oyunları özellikle medya tarafından öne çıkarıldı. Televizyonlarda özellikle silah kullanılan bilgisayar oyunlarının gençleri şiddete yönlendirdiği üzerine tartışmalar yaşandı. Okul saldırganlarının oynadığı iddia edilen oyunlardan PUGB Mobile'ın resmi hesap sayfası olayla ilgili açıklama yayınladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Resmi açıklama şu şekilde;

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta eğitim kurumlarını hedef alan saldırıların derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Okulların; çocuklar ve gençler için güvenin, huzurun ve korunmanın simgesi olması gerektiğine inanıyoruz; bu alanlara yönelen şiddeti hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.PUBG MOBILE olarak oyuncularımızın güvenliğini ve sağlıklı, pozitif bir dijital ortamı her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Toplumun huzurunu ve güvenliğini tehdit eden her türlü şiddetin karşısında durmaya, sorumlu oyun anlayışımızı ve toplumsal hassasiyetlerimizi korumaya devam edeceğiz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın