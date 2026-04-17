Tartışmaların Odağındaki Oyun PUBG'den Resmi Açıklama Geldi

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta eğitim kurumlarını hedef alan saldırıların derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Okulların; çocuklar ve gençler için güvenin, huzurun ve korunmanın simgesi olması gerektiğine inanıyoruz; bu alanlara yönelen şiddeti hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.PUBG MOBILE olarak oyuncularımızın güvenliğini ve sağlıklı, pozitif bir dijital ortamı her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. Toplumun huzurunu ve güvenliğini tehdit eden her türlü şiddetin karşısında durmaya, sorumlu oyun anlayışımızı ve toplumsal hassasiyetlerimizi korumaya devam edeceğiz.