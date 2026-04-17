CNN Türk'te Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısı Pink Floyd'a Bağlandı

CNN Türk'te Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısı Pink Floyd'a Bağlandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından konu haber kanallarının odak noktası oldu. Eğitimde şiddet konusu benzer konuk kadrosu tarafından tartışıldı. CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu programda ise ilginç bir diyalog yaşandı. Pink Floyd'un sistem eleştirisi yaptığı 'Another Brick In The Wall' parçası tartışıldı.

Araştırmacı Hakan Bayrakçı parçanın masum olmadığını savundu.

Araştırmacı Hakan Bayrakçı parçanın masum olmadığını savundu.

İletişimci Ali Murat Kırık ise rap müziğin gençleri şiddete sürüklediğini iddia etti. Ahmet Hakan ise araya girerek  Ahmet Hakan 'Ama Pink Floyd’u da savunmak zorundayım Onur’cuğum, kusura bakma yani. O çok güzel bir şarkıdır ya. O böyle eğitimin çocukları tek tip, böyle bir fabrikasyon üretim haline getirmeyin, çocuklar o şekilde eğitilmesin mesajı veren bir şarkıdır. Güzel bir şarkıdır yani, yapmayın.' sözleriyle Pink Floyd'un ünlü şarkısını savundu.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
