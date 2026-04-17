Yeraltı Dizisinin Fragmanında Okul Saldırıları Sonrası Kritik Değişiklik

Toplumun genelinde yükselen şiddet karşıtı duruş, NOW kanalının yeni iddialı dizisi Yeraltı’nın tanıtım stratejisini değişikliğe neden oldu. İlk etapta paylaşılan ve aksiyon dozu yüksek olan fragman, sosyal medyada gelen yoğun eleştirilerin ardından dijital mecralardan kaldırıldı. Videonun en çok dikkat çeken ve tepki toplayan bölümü, bir berber dükkanının kurşun yağmuruna tutulduğu sahnelerden oluşuyordu. Fragman o sahne kesildikten sonra yeniden yayınlandı.