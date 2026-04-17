Yeraltı Dizisinin Fragmanında Okul Saldırıları Sonrası Kritik Değişiklik

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
17.04.2026 - 12:41

NOW ekranlarının merakla beklenen yeni yapımı Yeraltı, 12. bölüm fragmanını yayınladıktan sonra kaldırmıştı. Dizinin 12. bölümünün tanıtım videosu, yapım ekibi tarafından sürpriz bir kararla geri çekilerek yeniden kurgulandı. Bu ani değişikliğin arkasında, son günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan okul saldırıları yatıyor. Gelin detaylara geçelim…

Televizyon dünyası, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan trajik olayların ardından zor bir sınavdan geçiyor.

Toplumun genelinde yükselen şiddet karşıtı duruş, NOW kanalının yeni iddialı dizisi Yeraltı’nın tanıtım stratejisini değişikliğe neden oldu. İlk etapta paylaşılan ve aksiyon dozu yüksek olan fragman, sosyal medyada gelen yoğun eleştirilerin ardından dijital mecralardan kaldırıldı. Videonun en çok dikkat çeken ve tepki toplayan bölümü, bir berber dükkanının kurşun yağmuruna tutulduğu sahnelerden oluşuyordu. Fragman o sahne kesildikten sonra yeniden yayınlandı.

İşte Yeraltı’nın 12. bölüm fragmanın son hali 👇

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
