Bodrum’da Çekilen Gençlik Dizisi Daha 17’nin Kadrosuna Okul Müdürü Rolüyle Usta Bir Aktör Katıldı

Yıllardır Devlet Tiyatroları bünyesinde sahnelediği 'Hırçın Kız' oyunuyla kapalı gişe başarılara imza atan sanatçı, televizyon izleyicisini bu kez 'Remzi' karakteriyle selamlayacak. Dizide bir okul müdürü olarak izleyeceğimiz usta oyuncu, hikayeye ikinci bölümden itibaren dahil olacak. Remzi karakterinin disiplinli ve kendine has tavırlarıyla hikayede kilit bir rol oynaması bekleniyor.