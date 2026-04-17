Bodrum’da Çekilen Gençlik Dizisi Daha 17’nin Kadrosuna Okul Müdürü Rolüyle Usta Bir Aktör Katıldı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
17.04.2026 - 12:04

Bodrum’da çekimleri süren Kanal D’nin yeni gençlik dizisine usta bir oyuncu geliyor. Kanal D'nin merakla beklenen Daha 17 dizisine sürpriz bir isim katıldı. Bodrum'da çekilen dizinin kadrosu usta aktörle daha da güçlendi. İşte detaylar...

Kaynak: Birsen Altuntaş

Pastel Film’in yapımcılığını üstlendiği ve Yaşar İrvül ile Efe İrvül’ün imzasını taşıyan "Daha 17" dizisi, yeni sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Bodrum’un eşsiz atmosferinde devam eden çekimlerde tempoyu artıran ekip, kadrosunu Hakan Meriçliler gibi usta bir aktörle güçlendirdi.

Son olarak dijital platformda izleyiciyle buluşan "Mezarlık" dizisinin ikinci sezon çekimlerini tamamlayan Meriçliler, vakit kaybetmeden yeni setine geçiş yaptı.

Yıllardır Devlet Tiyatroları bünyesinde sahnelediği 'Hırçın Kız' oyunuyla kapalı gişe başarılara imza atan sanatçı, televizyon izleyicisini bu kez 'Remzi' karakteriyle selamlayacak. Dizide bir okul müdürü olarak izleyeceğimiz usta oyuncu, hikayeye ikinci bölümden itibaren dahil olacak. Remzi karakterinin disiplinli ve kendine has tavırlarıyla hikayede kilit bir rol oynaması bekleniyor.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
