Havacılık Tarihinin En Ağır Krizi Yaşanıyor: Uçuşlar İptal Edildi, Bilet Fiyatları Arşa Çıktı

Jeopolitik risklerin artması yolcuların rezervasyon alışkanlıklarını ve tatil destinasyonu tercihlerini kökten değiştirdi. Havayolu yöneticileri, yolcuların artık seyahat tarihlerinden çok kısa süre önce bilet aldığını ve güvenlik gerekçesiyle Doğu Akdeniz destinasyonları yerine Batı Akdeniz kıyılarına yöneldiğini bildirdi. Türkiye, Mısır ve Kıbrıs gibi bölgelere yönelik talebin yavaş da olsa toparlanma eğilimi gösterdiği kaydedilse de sektördeki genel doluluk oranları belirsizliğini korumaya devam etti.

Yakıt Koruma Mekanizmalarının Sona Ermesiyle Birlikte Bilet Fiyatlarında Yeni Bir Artış Dalgası Bekleniyor

Havayolu şirketlerinin yaz sezonu için yaptıkları yakıt sabitleme anlaşmalarının süresi dolarken, analistler maliyetlerin doğrudan tüketiciye yansıyacağı uyarısında bulundu. Avrupa Birliği’nin rafineri kapasitesini artırma çabaları ve ABD’den gerçekleştirilen rekor düzeydeki ithalat, Orta Doğu’dan doğan yüzde 75’lik bağımlılık açığını kapatmakta yetersiz kaldı. Hükümetler düzeyinde yürütülen enerji diplomasisi ve alternatif tedarik arayışları, havacılık sektörünün bu krizden ne kadar hasarla çıkacağını belirleyecek temel unsurlar olarak öne çıktı.