Havacılık Tarihinin En Ağır Krizi Yaşanıyor: Uçuşlar İptal Edildi, Bilet Fiyatları Arşa Çıktı

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.04.2026 - 14:33

Orta Doğu’da tırmanan askeri hareketlilik ve beraberinde gelen enerji arzı sorunları, küresel havacılık endüstrisini son on yılın en derin operasyonel çıkmazına sürükledi. 28 Şubat itibarıyla ivme kazanan ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş hali, stratejik öneme sahip enerji yollarının kapanmasına ve jet yakıtı fiyatlarının öngörülemez bir hızla yükselmesine yol açtı. Mevcut tablo karşısında dünya genelindeki havayolu kuruluşları, maliyet baskısını hafifletmek adına uçuş iptalleri, kapasite kısıtlamaları ve bilet fiyatlarına yansıyan ek ücretlendirmeler gibi radikal önlemlere başvurdu.

Kaynak: https://www.reuters.com/business/aero...
Almanya Merkezli Havacılık Devi Lufthansa Operasyonel Daralmaya Giderek Bazı Uçaklarını Yere İndirdi

Almanya’nın meşhur markası Lufthansa, artan maliyet yönetimi stratejileri kapsamında CityLine iştirakine ait 27 uçağı ve envanterindeki dört eski hava aracını seferden çekme kararı aldı. Şirket yönetimi tarafından duyurulan bu hamle, özellikle yaklaşan yoğun yaz sezonu öncesinde sektördeki arz daralmasının ilk büyük işareti olarak değerlendirildi. Personel grevleri ve teknik aksaklıklarla mücadele eden kuruluşun bu stratejik geri çekilmesi, sendikalar nezdinde endişe yaratırken piyasalardaki kar marjı beklentilerini de aşağı yönlü revize ettirdi.

Hürmüz Boğazı’nın Kapalı Kalması Küresel Enerji Lojistiğini ve Rafineri Kapasitelerini Felç Etti

Dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz ticaretinin beşte birinin rotası üzerinde bulunan Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklık, jet yakıtı stoklarını kritik seviyelere indirdi. Savaş nedeniyle hasar gören rafinerilerin onarım süreci yavaş ilerlerken, Nijerya gibi ithalata bağımlı ülkelerde yakıt fiyatları şubat ayından bu yana yüzde 270 oranında artış gösterdi. Avustralya’da meydana gelen rafineri yangını da eklenince, yakıt güvenliği küresel bir kriz halini aldı ve havayolu hisselerinde yüzde 9’a varan değer kayıpları gözlemlendi.

Tüketici Davranışlarındaki Değişimle Birlikte Seyahat Rotaları Doğu Akdeniz’den Batı Akdeniz’e Kaydı

Jeopolitik risklerin artması yolcuların rezervasyon alışkanlıklarını ve tatil destinasyonu tercihlerini kökten değiştirdi. Havayolu yöneticileri, yolcuların artık seyahat tarihlerinden çok kısa süre önce bilet aldığını ve güvenlik gerekçesiyle Doğu Akdeniz destinasyonları yerine Batı Akdeniz kıyılarına yöneldiğini bildirdi. Türkiye, Mısır ve Kıbrıs gibi bölgelere yönelik talebin yavaş da olsa toparlanma eğilimi gösterdiği kaydedilse de sektördeki genel doluluk oranları belirsizliğini korumaya devam etti.

Yakıt Koruma Mekanizmalarının Sona Ermesiyle Birlikte Bilet Fiyatlarında Yeni Bir Artış Dalgası Bekleniyor

Havayolu şirketlerinin yaz sezonu için yaptıkları yakıt sabitleme anlaşmalarının süresi dolarken, analistler maliyetlerin doğrudan tüketiciye yansıyacağı uyarısında bulundu. Avrupa Birliği’nin rafineri kapasitesini artırma çabaları ve ABD’den gerçekleştirilen rekor düzeydeki ithalat, Orta Doğu’dan doğan yüzde 75’lik bağımlılık açığını kapatmakta yetersiz kaldı. Hükümetler düzeyinde yürütülen enerji diplomasisi ve alternatif tedarik arayışları, havacılık sektörünün bu krizden ne kadar hasarla çıkacağını belirleyecek temel unsurlar olarak öne çıktı.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
