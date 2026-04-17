article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Trafikte Kırmızı Yol Dönemi Başladı: Sürücülerin İsteseler de Hız Yapamadığı Yollar Türkiye'ye de Gelir mi?

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.04.2026 - 11:57

Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde yer alan Veerangana Durgavati Kaplan Rezervi içerisinden geçen NH-45 karayolu, ulaşım güvenliğinde çığır açan bir dönüşüme sahne oluyor. Bölgedeki yaban hayatını korumak ve trafik kazalarını asgari düzeye indirmek amacıyla uygulanan 'kırmızı yol' projesi, sürücülerin hız limitlerine doğal bir refleksle uymasını sağlıyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://indiandefencereview.com/india...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kırmızı renk ve dokulu yüzey sürücü psikolojisi üzerinde belirleyici bir rol oynuyor

Yolun yaklaşık 2 kilometrelik riskli bölümüne uygulanan özel kırmızı kaplama, yalnızca görsel bir uyarı işlevi görmüyor. Zemindeki hafif kabartmalı yapı, araç geçişi esnasında lastiklerde titreşim ve kontrollü bir ses oluşmasına sebebiyet veriyor. İnsan psikolojisinde 'tehlike' ve 'dikkat' kavramlarını tetikleyen kırmızı renk, bu fiziksel uyaranlarla birleştiğinde sürücülerde farkında olmadan yavaşlama eğilimi yaratıyor. Bu sayede ani frenlemelere veya cezai yaptırımlara ihtiyaç duyulmadan trafik akışı güvenli hız seviyelerine iniyor.

Ekolojik dengeyi korumak amacıyla karayolu üzerine kapsamlı bir güvenlik ağı kuruluyor

Proje, yol yüzeyindeki değişimle sınırlı kalmayıp bölgeyi tam teşekküllü bir koruma koridoruna dönüştürüyor. Güzergâh boyunca inşa edilen 25 adet hayvan alt geçidi ve stratejik noktalara yerleştirilen yönlendirici çitler, yaban hayvanlarının araç trafiğiyle temasını kesiyor. Ayrıca bölgeye entegre edilen kamera sistemleri ve aydınlatma üniteleri, hem sürücüler hem de yaban hayatı için gece ve gündüz kesintisiz bir güvenlik kalkanı oluşturuyor.

Klasik hız kesici yöntemlerin yerini modern ve doğa dostu mühendislik çözümleri alıyor

Yetkililer, bu yenilikçi tasarımın geleneksel hız tümseklerine oranla daha yüksek sürüş konforu sunduğunu ve araç mekaniğine zarar vermediğini ifade ediyor. Doğal ekosisteme zarar vermeden hayata geçirilen bu sürdürülebilir modelin, verimlilik testlerinin ardından dünya genelindeki diğer doğa rezervlerinde ve riskli karayollarında uygulanması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın