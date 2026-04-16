Bilim Dünyasında Bir İlk: Bilim İnsanları Elektriksiz Çalışan Bilgisayar Geliştirildi
Amerika Birleşik Devletleri merkezli St. Olaf College bünyesinde görev yapan bilim insanları, bilişim teknolojilerinde alışılmışın dışına çıkarak elektriğe ihtiyaç duymayan bir hesaplama sistemi tasarladı. Geleneksel mikroçiplerin ve enerji kaynaklarının aksine, tamamen çelik yaylar ve mekanik çubuklar kullanılarak geliştirilen bu sistem, dışarıdan güç almadan işlem yapabilme yeteneği sergiliyor. Yapılan çalışma, fiziksel materyallerin kendi yapısal özelliklerini bir tür hafıza birimi olarak kullanabileceğini ortaya koyuyor. Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırma verileri, modern bilgisayar mimarisine dayanıklı ve sürdürülebilir bir alternatif sunma amacı taşıyor.
Maddelerin Geçmişteki Fiziksel Hareketleri Hatırlama Özelliği Hesaplama Sürecine Dönüşüyor
Enerji Kaynağı Gerektirmeyen Düzenekler Hassas Çiplerin Çalışamayacağı Ortamlarda Çözüm Sunuyor
Akademik Çalışmalar Sistemlerin Daha Karmaşık Yapılara Ölçeklendirilmesi İçin Devam Ediyor
