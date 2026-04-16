article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bilim Dünyasında Bir İlk: Bilim İnsanları Elektriksiz Çalışan Bilgisayar Geliştirildi

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.04.2026 - 17:55

Amerika Birleşik Devletleri merkezli St. Olaf College bünyesinde görev yapan bilim insanları, bilişim teknolojilerinde alışılmışın dışına çıkarak elektriğe ihtiyaç duymayan bir hesaplama sistemi tasarladı. Geleneksel mikroçiplerin ve enerji kaynaklarının aksine, tamamen çelik yaylar ve mekanik çubuklar kullanılarak geliştirilen bu sistem, dışarıdan güç almadan işlem yapabilme yeteneği sergiliyor. Yapılan çalışma, fiziksel materyallerin kendi yapısal özelliklerini bir tür hafıza birimi olarak kullanabileceğini ortaya koyuyor. Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırma verileri, modern bilgisayar mimarisine dayanıklı ve sürdürülebilir bir alternatif sunma amacı taşıyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://wp.stolaf.edu/news/from-sprin...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Maddelerin Geçmişteki Fiziksel Hareketleri Hatırlama Özelliği Hesaplama Sürecine Dönüşüyor

Araştırma ekibinin liderliğini yürüten Joey Paulsen, günlük hayatta kullanılan birçok malzemenin maruz kaldığı etkileri bünyesinde sakladığını ifade ediyor. Örneğin bir kauçuk malzemenin ne kadar esnetildiğini 'hatırlaması' gibi, geliştirilen mekanik düzenekler de üzerlerine uygulanan kuvveti veri olarak işliyor. Bilim insanları bu olgudan yararlanarak üç farklı prototip inşa etti. Bu düzeneklerden ilki uygulanan hareket sayısını kayıt altına alırken, ikincisi sayıların tekliğini veya çiftliğini ayırt ediyor. Üçüncü mekanizma ise uygulanan kuvvetin şiddetini seviyelerine göre tasnif ederek basit mantık işlemlerini gerçekleştiriyor.

Enerji Kaynağı Gerektirmeyen Düzenekler Hassas Çiplerin Çalışamayacağı Ortamlarda Çözüm Sunuyor

Mekanik bilgisayarların en büyük avantajı, elektronik sistemlerin zarar göreceği ekstrem koşullarda bile işlevini sürdürebilmesinden kaynaklanıyor. Batarya veya güç kaynağına ihtiyaç duymayan bu cihazlar, yüksek basınçlı veya radyasyonlu ortamlarda karar verme yetisini koruyor. Gelecekte bu teknolojinin, sadece motor titreşiminden aldığı enerjiyle aşınma takibi yapan jet motoru sensörlerinde kullanılması hedefleniyor. Aynı zamanda çevrelerini algılayıp tepki verebilen 'akıllı malzemeler' sayesinde, harici bir güç ünitesine gerek duymayan duyarlı protez uzuvların üretilmesi planlanıyor.

Akademik Çalışmalar Sistemlerin Daha Karmaşık Yapılara Ölçeklendirilmesi İçin Devam Ediyor

St. Olaf College öğrencileri ve araştırmacıları, mevcut sistemleri daha kompleks hale getirmek amacıyla birden fazla rotorun etkileşimini incelemeyi sürdürüyor. Mekanik parçaların birbirlerini nasıl etkilediği üzerine yapılan bu incelemeler, gelecekte daha karmaşık algoritmaları çözebilen fiziksel bilgisayarların önünü açıyor. Joey Paulsen, bu sonuçların çevreyle etkileşime giren ve bağımsız kararlar verebilen materyaller tasarlamak adına kritik bir adım teşkil ettiğini savunuyor. Gelişmeler, teknolojinin sadece dijital sinyallerle değil, fiziksel hareketlerle de insan hayatını iyileştirebileceğine dair yeni bir perspektif sunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın