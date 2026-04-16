Bilim Dünyasında Bir İlk: Bilim İnsanları Elektriksiz Çalışan Bilgisayar Geliştirildi

Araştırma ekibinin liderliğini yürüten Joey Paulsen, günlük hayatta kullanılan birçok malzemenin maruz kaldığı etkileri bünyesinde sakladığını ifade ediyor. Örneğin bir kauçuk malzemenin ne kadar esnetildiğini 'hatırlaması' gibi, geliştirilen mekanik düzenekler de üzerlerine uygulanan kuvveti veri olarak işliyor. Bilim insanları bu olgudan yararlanarak üç farklı prototip inşa etti. Bu düzeneklerden ilki uygulanan hareket sayısını kayıt altına alırken, ikincisi sayıların tekliğini veya çiftliğini ayırt ediyor. Üçüncü mekanizma ise uygulanan kuvvetin şiddetini seviyelerine göre tasnif ederek basit mantık işlemlerini gerçekleştiriyor.