Haberler
Gündem
Kamera Kurup Ağlamıştı: Okul Saldırısı Sonrası Paylaşım Yapan Hemşireye İnceleme!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.04.2026 - 16:29

Kahramanmaraş'ta okul saldırısı sonrası olay yerinde görev alan H.B. isimli hemşire ağladığı anları kameraya kaydedip sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Görüntülere tepki gelirken Sağlık Bakanlığı hemşire hakkında inceleme başlattı.

Buradan izleyebilirsiniz:

Kahramanmaraş’ta 9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısı sonrası, H.B. isimli sağlık çalışanı bir paylaşımı nedeniyle sosyal medyada tepki çekti. Sağlık Bakanlığı tarafından hemşire hakkında idari inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Sağılık İl Müdürlüğü bünyesinde hemşire olarak görev yapan H.B. okul saldırısı sonrası, aracına kurduğu cep telefonu karşısında hıçkıra hıçkıra ağlayarak içerik üretti. Ürettiği içeriği sosyal medya hesaplarında paylaşan H.B., paylaşımına gelen yoğun eleştiriler üzerine ikinci bir paylaşım yaparak kendisini eleştirenleri, 'Bu kadar kötü olmayın, bu kadar iğrenç olmayın' sözleri ile eleştirdi.

Artan tepkiler sonrasında, Sağlık Bakanlığı H.B. hakkında adli inceleme başlattı. H.B. ise sosyal medya hesaplarını erişime kapattı.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
