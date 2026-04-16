Gülistan Doku’nun Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: Kamera Kayıtlarında İki Şüpheli Var!

Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu, 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku olayıyla ilgili düğmeye bastı. 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken aralarında Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel, koruması Şükrü Eroğlu ve ABD'ye kaçan Umut Altaş isimleri de yer aldı.

Kadın örgütleri başta olmak üzere milyonlarca vatandaş “Gülistan Doku’ya ne oldu?” diye sorarken soruşturmada önemli gelişmeler ortaya çıktı.