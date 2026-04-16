Gülistan Doku’nun Son Görüntüleri Ortaya Çıktı: Kamera Kayıtlarında İki Şüpheli Var!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.04.2026 - 14:53

5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması için geçtiğimiz günlerde yeni adım atıldı. Soruşturma yeniden açılırken aralarında Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel bulunurken olayın ardından ABD’ye kaçan Umut Altaş gözaltına alındı. 

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, Gülistan Doku’nun kaybolmadan bir gün önceki görüntülerini paylaştı. Görüntülerde olayın baş şüphelileri Sonel ve Altaş da yer alıyor. 

6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturması için yeniden harekete geçildi.

Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu, 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku olayıyla ilgili düğmeye bastı. 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alınırken aralarında  Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel, koruması Şükrü Eroğlu ve ABD'ye kaçan Umut Altaş isimleri de yer aldı. 

Kadın örgütleri başta olmak üzere milyonlarca vatandaş “Gülistan Doku’ya ne oldu?” diye sorarken soruşturmada önemli gelişmeler ortaya çıktı.

Gülistan Doku'nun son görüntüleri ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında şüpheli Sonel ve Altaş da bulunuyor.

Gülistan Doku'nun kaybolmadan bir gün önceki görüntüleri ortaya çıktı. 4 Ocak 2020 tarihinde şehirdeki MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerdeki detaylar gündem oldu.

Son olarak Gülistan Doku’nun kaybolmadan bir gün önceki görüntüleri ortaya çıktı. 4 Ocak 2020 tarihli MOBESE kamera görüntülerinde olayın baş şüphelileri de yer aldı. 

304 saat 34 dakikalık kamera görüntüleri ayrıntılı olarak incelendi. 4 Ocak günü Gülistan Doku’nun çalıştığı Hanımeli kafeye gittiği görüldü. İlerleyen saatlerde ise Vali Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve ABD'de firari olan Umut Altaş, kafeye geldiği kameralara yansıdı.

Şüpheli Zeinal Abakarov da kamera kayıtlarında.

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'ın paylaştığı görüntülere göre 5 Ocak tarihinde Gülistan Doku ve şüpheli Zeinal Abakarov kafe önünde ayakta konuşuyor. 

Bir diğer görüntüde ise Sarı Saltuk Viyadüğü'nde köprüde yer alan kişinin Gülistan Doku olduğu değerlendiriliyor.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
