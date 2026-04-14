Gülistan Doku Dosyasında Sır Perdesi Aralanıyor: Esrarengiz Not ve Gizli Tanık İfadeleri Seyri Değiştirdi

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada en belirleyici dönüm noktaları, yıllar arayla gündeme gelen iki kritik gelişmeyle şekillendi. Bunlardan ilki, 2022'de aile avukatının ofisi önünde bulunan ve daktilo yazısı taşıdığı değerlendirilen isimsiz nottu. Söz konusu notta, Gülistan Doku ile dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel arasında bir ilişki bulunduğuna dair bilgiler yer aldı. İkinci kırılma noktası ise 2025'te 'Şubat' takma adıyla savcılığa ulaşan gizli tanığın beyanları oldu. Bu iki gelişme, basit bir kayıp ihbarıyla açılan dosyanın seyrini köklü biçimde değiştirdi.

Şüpheli Araç Hareketleri Dosyaya Girdi

İhbar notunun ardından soruşturmaya dahil edilen teknik veriler kapsamında, Mustafa Türkay Sonel'in kullandığı araca ait PTS kayıtları mercek altına alındı. Kayıtlar incelendiğinde, aracın gece saatlerinde yerleşim bölgelerinden uzak, dağlık ve ıssız güzergahlardan geçtiği ve bu trafiğin olağandışı bir tablo oluşturduğu görüldü.

Öte yandan araçta Türkay Sonel'in yakın arkadaşı Umut Altaş'ın yolcu koltuğunda bulunduğu tespit edilirken, bazı geçişlerde Altaş'ın kayıtlarda yer almadığı dikkat çekti. Söz konusu hareketliliğin sıradan bir gece trafiğiyle açıklanamayacağı dosyaya yansıdı. Altaş'ın aile üyelerinin gözaltına alındığı, kendisinin ise uzun süredir ABD'den yurda dönmediği ve hakkında yakalama kararı ile kırmızı bülten sürecinin başlatıldığı öğrenildi.