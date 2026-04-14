İstanbul Sular Altında Kalabilir! İstanbul’u Bekleyen Büyük Deprem Riskine Yeni Bir Tehlike Daha Eklendi

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü tarafından hazırlanan kapsamlı analiz, kentin kıyı yapılarının ve ekonominin can damarı olan limanların gelecekte sular altında kalabileceğini ortaya koydu. Uluslararası iklim tahminlerine dayanan sonuçlara göre, kutuplardaki buzulların erimesiyle deniz seviyelerinde yaşanacak artış, İstanbul'un hem Karadeniz hem de Marmara kıyılarındaki yerleşim alanlarını doğrudan tehdit ediyor.

Yapılan coğrafi analizler, deniz seviyesindeki yükselmenin sadece uzun vadeli bir sorun olmadığını, yakın gelecekte de etkilerini hissettireceğini gösteriyor. Projeksiyonlara göre, 2050 yılına gelindiğinde deniz seviyesinde yaşanacak yaklaşık 1,5 metrelik bir artış bile mevcut liman kapasitesinin yüzde 70'ini kullanılamaz hale getirme riski taşıyor. Takvimler 2100 yılını gösterdiğinde ise su seviyesinin 5 metreye kadar çıkabileceği, bunun da kıyıdaki ticaret yollarını ve altyapıyı ciddi şekilde bozacağı öngörülüyor.