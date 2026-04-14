Şanlıurfa'da Bir Okula Giren Saldırgan Ateş Açtı: 16 Kişi Yaralandı!
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, av tüfeğiyle liseye giren bir kişinin rastgele açtığı ateşte, aralarında öğrencilerin de olduğu 16 kişi yaralandı. Özel harekat polislerinin de sevk edildiği okulda şüpheli okul içerisinde kendi hayatına son verdi.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, saldırganın kim olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre saldırgan, 2007 doğumlu okulun eski öğrencisi.
Reklam
Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Rüştü Küçükömer Caddesi’ndeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.
Reklam
Olay anından ve olay yerinden görüntüler:
İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa’da bir liseye gerçekleştirilen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisinin yaralandığını duyurdu.
Görgü tanıklarının anlattıkları:
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi.
