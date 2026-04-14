Şanlıurfa'da Bir Okula Giren Saldırgan Ateş Açtı: 16 Kişi Yaralandı!

Şanlıurfa'da Bir Okula Giren Saldırgan Ateş Açtı: 16 Kişi Yaralandı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.04.2026 - 10:38 Son Güncelleme: 14.04.2026 - 13:21

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, av tüfeğiyle liseye giren bir kişinin rastgele açtığı ateşte, aralarında öğrencilerin de olduğu 16 kişi yaralandı. Özel harekat polislerinin de sevk edildiği okulda şüpheli okul içerisinde kendi hayatına son verdi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, saldırganın kim olduğunu açıkladı. Açıklamaya göre saldırgan, 2007 doğumlu okulun eski öğrencisi.

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Rüştü Küçükömer Caddesi’ndeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

Olay, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Rüştü Küçükömer Caddesi’ndeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 16 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrenci silahlı saldırı gerçekleştirdi. 

Silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 16 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrencilerin bazılarının silahlı saldırıdan kaçmak için camdan atladığı öğrenilirken, güvenlik güçlerince okulda bulunan öğrencilerin büyük bölümünün tahliye edildiği öğrenildi. Ayrıca Şanlıurfa Valisi'nin açıklamasına göre saldırgan okul içerisinde kendi hayatına son verdi.

Olay anından ve olay yerinden görüntüler:

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa’da bir liseye gerçekleştirilen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisinin yaralandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa’da bir liseye gerçekleştirilen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisinin yaralandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa’da bir liseye yapılan saldırı hakkında açıklama yayınlayarak 16 kişinin yaralandığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

'Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bugün sabah saatlerinde, 2007 doğumlu ve okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisi vatandaşımız yaralanmış olup, yaralılarımız Siverek Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı pompalı tüfekle gerçekleştiren şahıs, olayın ardından aynı silahla intihar etmiştir. Olayla ilgili olarak güvenlik birimlerimiz tarafından geniş çaplı inceleme başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.'

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, saldırganın kim olduğunu açıkladı. Açıklaya göre saldırgan, 2007 doğumlu okulun eski öğrencisi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, saldırganın kim olduğunu açıkladı. Açıklaya göre saldırgan, 2007 doğumlu okulun eski öğrencisi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

'16 yaralımız var. İki öğretmenimiz, iki öğrencimizin sağlık durumunun hekimlerimiz tarafından orta seviyede değerlendirilmesi üzerine il merkezindeki hastanelerimize sevkleri yapılmıştır. Diğer yaralılarımızdan 12 kişinin tedavisi ise Siverek’teki Devlet Hastanesi’nde devam etmektedir. Olay tüm yönleriyle detaylı bir şekilde araştırılmaktadır. Saldırganın okulun eski öğrencisi olduğu, yalnızca dokuzuncu sınıfa kadar eğitim gördüğü ve sonrasında açık öğretim lisesine kaydının bulunduğu tespit edilmiştir. 2007 doğumlu olan şahıs, okul içerisinde polisimizin müdahalesiyle etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada kendi canına kıyarak ateş etmek suretiyle hayatını kaybetmiş, ölü olarak ele geçirilmiştir. Okul tahliye edilmiştir. Şu anda Siverek Devlet Hastanesi’ndeyiz ve bu üzücü olayın tüm yönleriyle kapsamlı bir şekilde soruşturulması için çalışmalar yürütülmektedir. Başsavcılığımız gerekli adli süreçleri başlatmış olup biz de idari süreçleri incelemekteyiz. Tüm Siverek’e, Şanlıurfa’ya, ülkemize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Okullarımızın güvenliği için tüm tedbirleri almamıza rağmen bu tür münferit olaylar yaşanabilmektedir. Gerekli incelemeler yapılacaktır. Yaralılarımızın durumunu yakından takip ediyoruz ve hepsine Allah’tan şifa diliyoruz. Eğitim camiamıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.'

Görgü tanıklarının anlattıkları:

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
