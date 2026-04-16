Gülistan Doku Olayının Detayları: "Kayıp Değil Cinayet! Cinayeti Vali'nin Oğlunun İşlediği Düşünülüyor"

“Gülistan Doku Dosyası.

Soruşturmada ‘kısıtlılık’ olduğu için ayrıntılara girmeyi düşünmüyordum.

İçerikten haberdar olan abla Aygül Doku ve avukatı, her gün dosyadan bilgiler paylaşınca yazmaya karar verdim.

Özetle:

-Soruşturma, kayıp vaka olarak değil cinayet şüphesiyle yürütülüyor.

-Cinayetin, sevgilisi Zeynel Abakarov’un aksine valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel tarafından işlendiği düşünülüyor.

-Şubat kod isimli gizli tanığın ifadesinde vahim iddialar var.

-Gizli tanık, gençler arasında uyuşturucu partilerinin yapıldığını, bu partilerden birinde Sonel’in Gülistan’a tecavüz ederek hamile bıraktığını anlatıyor.

-Gülistan, kaybolmadan bir gün önce çalıştığı kafede Sonel tarafından tehdit ediliyor.

-Olay sırasında Gülistan ve Zeynel sevgili değillerdi, ayrılmışlardı.

-Gülistan, tehdit sonrası eski sevgilisi Zeynel’le irtibat kurarak korktuğunu söylüyor.

-Gülistan’ın kaybolduğu gece aracıyla dışarı çıkan Sonel’in şehre dönüşünde yanında Umut Altaş var.

-Şimdi ABD’de bulunan Altaş’ın en önemli tanık olduğu değerlendiriliyor.

-Kayıptan hemen sonra vali koruması Şükrü Eroğlu devreye giriyor, deliller yok ediliyor.

-Gülistan’ın sim kartını kayıptan sonra kullandığı ve bilgileri sildiği saptanan, o dönem Ankara’da görevli polis memuru Gökhan Ertok’un Şubat ve Mart 2020’de hesabına, valinin koruması Eroğlu tarafından her defasında 5’er bin lira olmak olmak üzere toplam 10 bin lira yatırıldığı MASAK tarafından tespit ediliyor.

-Gökhan Ertok’un 10 Ocak 2020’den itibaren Vali Tuncay Sonel ve koruması Şükrü Eroğlu’yla çok sık görüşmeler yaptığı tespit ediliyor.

-Ertok, Gülistan’a ait cep telefonunun sim kartını cihazına taktığı 18 Ocak 2020 sabahı 06.27’den sonra Vali Sonel ve koruması Eroğlu’yla 09.30 gibi görüşüyor.

-Kısıtlılık kararı da bu tespitten sonra alınıyor.

-Daha sonra hamile olduğu düşünülen Gülistan’ın kaybolmadan 6 gün önce 31 Ocak 2019 günü gittiği hastane kayıtlarının silindiği anlaşılıyor.

-Aynı şekilde olayı aydınlatabilecek mevzilerdeki kamera kayıtlarının dosyaya eklenmediği veya silindiği tespit ediliyor.

-Dosyaya sadece Gülistan’ın kaybolduğu 5 Ocak 2020 günü saat 11.00/19.00 arası mobesa kayıtlarının konulduğu belirleniyor.

-Müşteki vekiline 9 Kasım 2025 tarihinde gelen bir mailde de olayla ilgili ayrıntılar veriliyor, Mehmet Hanoğlu’na ulaşıldığında önemli bilgilere ulaşılacağı yazılıyor.

-Tüm ihbarlar değerlendiriliyor, yeraltı görüntüle cihazıyla 2025 yılı içinde toplam 12 bölgede cesedi bulmak için arama yapılıyor ama bulunamıyor.

-Şimdi şehrin farklı noktalarından alınan olay gününe ait 700 saatlik kayıtlar inceleniyor.

-Gizli tanık ifadesi, HTS kayıtları ve MASAK raporları arasındaki paralellik, Vali Tuncay Sonel’in de ifadesine başvurulma ihtimalini arttırıyor.

Gelinen noktada Adalet Bakanı ve Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu, büyük risk alarak vahim iddiaların üzerine gitti.

İnşallah, olaylar tüm yönleriyle aydınlatılır, suçlu olan herkes hesabını verir.

Bizler de takipçisiyiz.”