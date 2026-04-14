Gülistan Doku'nun Eski Sevgilisi Zeinal Abakarov’un WhatsApp Mesajları Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.04.2026 - 20:26 Son Güncelleme: 14.04.2026 - 20:57

2020 yılında Munzur Üniversitesi Öğrencisi Gülistan Doku’dan haber alınamamasının üzerine 6 yılı aşkın bir süre geçti. Geçtiğimiz gün soruşturmanın derinleştirilmesiyle yeni gelişmeler yaşandı. 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken aralarında Doku’nun eski sevgilisi Zeinal Abakarov’un da bulunduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Çağdaş Evren Çelik'in haberine göre olayla ilgili Doku'nun eski sevgilisi Abakarov’un mesajları ortaya çıktı.

Sır dolu mesajlardan birinde

Mesajlarda 'Valla ben bir şeyden korkmuyorum orada. Seni zorla bir yerde tutuyorlar diye korkuyorum. Böyle bir şey varsa mesaj at.

Ben geleceğim isterse öldürsün beni ama seni çıkarmaya çalışırım. Devlet de bir şey yapamaz.” ifadeleri yer aldı.

Soruşturmada gözaltı kararı çıkan isimler şöyle;

1- Zeinal Abakarov: Gülistan Doku'nun sevgilisi

2- Engin Yücer: Zeinal'ın eski polis olan üvey babası

3- Cemile Yücer: Zeinal'ın annesi

4- Mustafa Türkay Sonel: Dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu

5- Uğurcan Açıkgöz: Mustafa Türkay Sonel'in yakın arkadaşı, kamera kayıtlarında yer alan şahıs

6- Erdoğan Elaldı: Dönemin Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı

7- Gökhan Ertok: İhraç olan eski polis memuru

8- Savaş Gültürk: Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu görevli

9- Süleyman Önal: Munzur Üniversitesi'nde kameralardan sorumlu görevli

10- Celal Altaş

11- Nurşen Arıkan

Neler olmuştu;

