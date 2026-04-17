Okul Saldırısında Öğrencilere Siper Olan Öğretmenin Oğlu Konuştu: "Onunla Gurur Duyuyoruz"

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.04.2026 - 22:24

Kahramanmaraş’ta bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırıda öğrencilerini korumak için kendini siper eden ve hayatını kaybeden Ayla öğretmenin oğlu Furkan Kara, annesinin çocukların kaçmasına yardım ettiğini söyledi. Kara, “Öğrencilerinin önüne geçerek onları kurtardı. Annem sadece bizim değil, öğrencilerinin de kahramanı oldu” ifadelerini kullandı.

"Annemin dersine bile girmediği bir öğrenciymiş"

Ayla Kara’nın avukat olan oğlu Furkan Kara (28), yaşanan acı olayın ardından yaptığı açıklamada, “Ben öncelikle bu üzücü olayda hayatını kaybeden kardeşlerime, anneme rahmet ve yaralı öğrenci kardeşlerime geçmiş olsun diliyorum. Allah rahmet eylesin vefat edenlere. Hiç beklemiyorduk. Annemin herhangi bir husumeti yoktu. Dersine bile girmediği bir öğrenciymiş, ders saatleri bile uyuşmuyor, sanırım sabahçıymış” dedi.

Kara, olay günü annesinin okula gidip gitmeme konusunda tereddüt yaşadığını da belirterek, “Babamla konuşmuşlar, 'gideyim mi, gitmeyeyim mi' diye ama en son gitme kararı almış. Çünkü annem okulu çok seven bir öğretmendi. Morali bozukken bile 'okula gitmek bana iyi geliyor' derdi. Derse girince tüm sıkıntılarını unuttuğunu söylerdi” ifadelerini kullandı.

"Onunla her zaman gurur duyacağız"

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
