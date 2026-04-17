Okul Saldırısında Öğrencilere Siper Olan Öğretmenin Oğlu Konuştu: "Onunla Gurur Duyuyoruz"

Ayla Kara’nın avukat olan oğlu Furkan Kara (28), yaşanan acı olayın ardından yaptığı açıklamada, “Ben öncelikle bu üzücü olayda hayatını kaybeden kardeşlerime, anneme rahmet ve yaralı öğrenci kardeşlerime geçmiş olsun diliyorum. Allah rahmet eylesin vefat edenlere. Hiç beklemiyorduk. Annemin herhangi bir husumeti yoktu. Dersine bile girmediği bir öğrenciymiş, ders saatleri bile uyuşmuyor, sanırım sabahçıymış” dedi.

Kara, olay günü annesinin okula gidip gitmeme konusunda tereddüt yaşadığını da belirterek, “Babamla konuşmuşlar, 'gideyim mi, gitmeyeyim mi' diye ama en son gitme kararı almış. Çünkü annem okulu çok seven bir öğretmendi. Morali bozukken bile 'okula gitmek bana iyi geliyor' derdi. Derse girince tüm sıkıntılarını unuttuğunu söylerdi” ifadelerini kullandı.