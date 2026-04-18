Ataşehir Belediyesi'ne Operasyon: Başkan Onursal Adıgüzel Gözaltına Alındı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.04.2026 - 08:14

Onursal Adıgüzel’in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı. Karar doğrultusunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Başkan dahil 18 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Onursal Adıgüzel’in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 18’i gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5’i, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne sevk edildi.

Hakkında gözaltı kararı verilenler:

1. Onursal Adıgüzel – Ataşehir Belediye Başkanı

2. Birkan Birol Yıldız – Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı

3. Oğuz Kaya – Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı

4. Orhan Aydoğdu – Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı

5. Mürteza Kutluk – Ataşehir Belediyesi Mali İşler Müdürü

6. Alpay Arslan – Ataşehir Özel Kalem Müdürü

7. Aysun Gökçen – Ataşehir Yapı Kontrol Müdürü

8. Basri Onur Dedetaş – Ataşehir Ruhsat ve Denetim Müdürü

9. Aslı Sevinç Afat – Ataşehir Belediyesi Mimar

10. Nimet Karademir – Ataşehir Plan Proje Müdürü

11. Gülbin Ergünay – Ataşehir Belediyesi İmar Ruhsat Müdürü

12. Mehmet Yılmaz – Ataşehir Zabıta Komiser Yardımcısı

13. Çağlar Kaya – Birkan Birol Yıldız Şoförü

14. Doğancan Topal – Onursal Adıgüzel Şoförü

15. Ezgi Nur Yılmaz – Yapı İmar Müdürü

16. Cengiz Gündoğan – Ataşehir Belediye Çalışanı

17. Mesut Bayram – BAO Yapı Ltd. Şti.

18. Fatih Velioğlu – Proce Mimarlık

19.Haydar Battal – Belediye Çalışanı

20.Murat Gerger – MG Yapı

21.Erhan Çelebi – Asraş Yapı

Başsavcılık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

'İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2025/256622 sayılı soruşturma kapsamında; Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personellerinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine şüpheliler hakkında “Rüşvet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Üye Olma ile İhaleye Fesat Karıştırma” suçlarından soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma sürecinde; şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edilmiş, iskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığına dair bulgulara ulaşılmıştır. Bu kapsamda gerekli teknik çalışmalar yürütülmüş, tanık ve mağdur beyanları alınmış, şüphelilerin ifadelerine başvurulmuştur. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde suçun unsurları ve organizasyon yapısı detaylı şekilde tespit edilmiştir.

Yapılan incelemelerde; Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı, bu süreçte ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Ayrıca belediye yetkilileri ile bazı firma sahiplerinin birlikte hareket ettikleri, rüşvet miktarlarının projelerin niteliğine göre belirlendiği ve alınan rüşvetlerin belediye içerisindeki konum ve yetkiye göre paylaştırıldığı tespit edilmiştir.

Elde edilen deliller doğrultusunda, suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi, delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla ilimizde 45 adreste 17.04.2026 tarihinde eş zamanlı arama, elkoyma ve gözaltı işlemi gerçekleştirilmiş olup, bu kapsamda toplamda 18 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve çok sayıda dijital materyale el konulmuştur. 2 firari şahsın ise yakalama çalışması devam etmektedir.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm suç türlerinde olduğu gibi Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar ile mücadele amacıyla yürütülen soruşturmalar titizlikle ve kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
