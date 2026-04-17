Gülistan Doku Davasında Ablasından Çarpıcı İddialar: "Katil Umut Değil, Valinin Oğlu"

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.04.2026 - 00:40

Tunceli'de 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku davasında kritik bir eşiğe gelindi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında eski Tunceli Valisi Tuncer Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel gözaltına alındı. Bu gelişmeyle birlikte yıllardır yanıt bekleyen sorular yeniden gündemin merkezine oturdu.

TGRT Haber'e konuk olan abla Aygül Doku önemli iddialarda bulundu.

Ablasından "cinsel saldırı" iddiası geldi.

Gülistan'ın ablası Aygül Doku, TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programına katılarak çarpıcı iddiaları gündeme taşıdı. Doku, kardeşinin cinsel saldırıya uğradığını öğrendiklerini söyleyerek şunları iddia etti:

'7 yıldır sokak sokak çığlık çığlığa kızımızı arıyoruz. Kardeşime bakın, 21 yaşında üniversiteli öğrenciye şebeke örgütünün korkunç kötülük yapması... Bugün açığa çıkması Türkiye adına, bütün kadınlar adına çok umutlu hissediyorum.'

"Asıl fail Msutafa Türkay Sonel"

Aygül Doku, daha önce şüpheli olarak adı geçen Umut Altaş'ın aslında olayın faili değil, tanığı olabileceğini ileri sürdü. Umut Altaş'ın kendisine ulaşmaya çalıştığını ve bilgi vermek istediğini aktaran Doku; asıl failin, iddiaya göre cinsel saldırıyı gerçekleştiren Mustafa Türkay Sonel olduğunu öne sürdü.

Abla Aygül Doku şüphe çeken noktaları dile getirdi.

Aygül Doku, Umut Altaş’ın ailesine yaptığı ziyarette şüphelerini artıran bazı detaylarla karşılaştığını dile getirdi. Umut Altaş’ın kendisini defalarca araması, görüşme talebinin hemen ardından yurt dışına gönderilmesi, ailenin Gülistan’ın öldüğünden emin bir şekilde başsağlığı dilemesi ve olay yerindeki garsonların uzaklaştırılması, Doku’nun dikkat çektiği unsurlar arasında yer aldı.

Doku ayrıca, güvenlik kamera kayıtlarının silindiğine ilişkin bilgiyi de Celal Altaş’tan duyduğunu öne sürdü. Celal Altaş’ın kendisini arayarak, “Ben vali miyim? Gidip kameraların yönünü nasıl değiştirebilirim?” dediğini aktaran Doku, bu ifadelerin henüz adli sürece geçilmeden önce dile getirildiğini iddia etti.

"Bırakılan notta katilin adı yazıyordu"

İddialara göre Umut Altaş, avukat Kenan Çetin'in evine 'Gülistan'ı öldüren valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'dir' yazan bir not bıraktı. Aygül Doku, Umut'un olaya bizzat şahit olduğunu ve bu nedenle tanık konumunda bulunduğunu savundu.

