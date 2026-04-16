article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Gülistan Doku Davasında İhraç Edilen Polis Gökhan Ertok Tutuklandı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.04.2026 - 18:12

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturma sürerken, Ankara’da gözaltına alınan eski polis Gökhan Ertok’un savcılık ifadesi alındı. Ertok, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Polislikten ihraç edilen ve Ankara’da gözaltına alındıktan sonra Tunceli’ye getirilen Gökhan Ertok’un savcılık ifadesi tamamlandı. Ertok’un, Gülistan Doku’ya ait SIM kartın kendisine dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu tarafından verildiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Ertok ayrıca, WhatsApp ve sosyal medya kayıtlarına ilişkin bazı verilerin silinmesi yönünde talimat verildiğini iddia etti. Suçlamaları reddeden Ertok, SIM kartta herhangi bir veri silmediğini belirtti. 

Ertok çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın