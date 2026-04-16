Gülistan Doku Davasında İhraç Edilen Polis Gökhan Ertok Tutuklandı

Polislikten ihraç edilen ve Ankara’da gözaltına alındıktan sonra Tunceli’ye getirilen Gökhan Ertok’un savcılık ifadesi tamamlandı. Ertok’un, Gülistan Doku’ya ait SIM kartın kendisine dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu tarafından verildiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Ertok ayrıca, WhatsApp ve sosyal medya kayıtlarına ilişkin bazı verilerin silinmesi yönünde talimat verildiğini iddia etti. Suçlamaları reddeden Ertok, SIM kartta herhangi bir veri silmediğini belirtti.

Ertok çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.