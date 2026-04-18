Haberler
Gündem
Türkiye'de VPN Şirketleri İçin Lisans Dönemi Başlıyor: Lisansı Olmayan Engellenecek

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.04.2026 - 11:08

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta art arda yaşanan okul saldırıları ülke genelinde büyük üzüntüye neden olurken, her iki olayın failinin de şiddet içerikli bilgisayar ve mobil oyunlarla bağlantılı olduğu iddia edildi.

Gençlerin bu tür oyunlara özellikle cep telefonları üzerinden kolay erişim sağlaması dikkat çekerken, yetkililerin mobil cihazlarda bu içeriklerin sınırlandırılmasına yönelik yeni önlemler üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Kaynak - Sabah/Barış Şimşek

Tedbirlerin içindeki en dikkat çeken karar VPN'lerle ilgili oldu.

Bu kapsamda atılması planlanan adımların başında, veri sızıntısı ve kişisel bilgilerin üçüncü taraflarla paylaşılması riski taşıyan VPN kullanımının kısıtlanması yer alıyor.

Ayrıca GSM aboneliklerine yönelik yeni bir düzenleme ile çocukların kullandığı hatların ebeveyn denetimine açık olacak şekilde “çocuk hattı” olarak tanımlanması da gündemde bulunuyor.

VPN'lere lisans zorunluluğu geliyor.

Bu çerçevede, Türkiye’de erişimi yasal olarak kısıtlanmış içerik ve oyunlara ulaşım imkânı sağlayan VPN’lere (Sanal Özel Ağ) yönelik yeni bir adım gündemde. Bu hizmetlerin lisanslandırılmasına ilişkin bir düzenleme hazırlığı yapıldığı öğrenildi.

Çocuk SIM kartı geliyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hayata geçirilen düzenleme ile 18 yaş altı kullanıcıların hatlarında ebeveyn kontrolünün önü açıldı. Yeni uygulamayla birlikte ebeveynler, kendi adlarına kayıtlı hatları “çocuk SIM hattı” olarak tanımlayabilecek.

Öte yandan TBMM’de kabul edilen düzenleme kapsamında GSM aboneliklerine de sınırlama getirildi. Buna göre bir kişi adına sınırsız sayıda hat alınabilmesine son verildi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
