Türkiye'de VPN Şirketleri İçin Lisans Dönemi Başlıyor: Lisansı Olmayan Engellenecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hayata geçirilen düzenleme ile 18 yaş altı kullanıcıların hatlarında ebeveyn kontrolünün önü açıldı. Yeni uygulamayla birlikte ebeveynler, kendi adlarına kayıtlı hatları “çocuk SIM hattı” olarak tanımlayabilecek.

Öte yandan TBMM’de kabul edilen düzenleme kapsamında GSM aboneliklerine de sınırlama getirildi. Buna göre bir kişi adına sınırsız sayıda hat alınabilmesine son verildi.