Hiç Merak Ettiniz mi? Mikrodalgalar Nasıl Bu Kadar Kısa Sürede Yemekleri Isıtabiliyor?

Mikrodalga fırında metal kullanımının yasak olması, Faraday kafesi etkisiyle açıklanır. Metal yüzeyler elektromanyetik dalgaları yansıtarak magnetron tüpüne geri gönderir, bu da cihazın aşırı ısınmasına ve hasar görmesine neden olur. Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü uzmanlarına göre, metal kaplar ayrıca elektrik arkları oluşturarak yangın riskini artırır.

Magnetron tüpü, mikrodalga fırının kalbi konumundadır. Bu vakum tüpü, elektronları manyetik alan içinde döndürerek yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar üretir. 1940'larda radar teknolojisi için geliştirilen bu sistem, bugün evlerimizde günlük kullandığımız cihazların temelini oluşturuyor.