Bir Kaşığı Yetiyor: Hem Sultanlara Layık Hem Tam Bir Bağışıklık Deposu!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
20.04.2026 - 09:05

Gaziantep'in tescilli lezzetlerinden beyran, kış aylarının yanı sıra mevsim geçişlerinde de sıklıkla tercih ediliyor. Padişah yemeği olarak bilinen beyran kuzu eti, et suyu, pirinç, sarımsak ve çeşitli baharatlarla hazırlanıyor. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen beyran, şifa kaynağı olarak görülüyor.

Mevsim geçişlerinde doğal antibiyotikler vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

Gaziantep'in tescilli lezzetlerinden biri olan beyran da grip ve soğuk algınlığına karşı doğal, geleneksel yöntemlerden biri. Halk arasında şifa deposu olarak görülen beyran, hem lezzetli bir öğün olarak tüketiliyor hem de hastalıklara karşı direnç kazandırıyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren beyran salonlarının yolu tutuluyor. Gaziantep'te yıllardır tüketilen beyran, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Kuzu eti, et suyu, pirinç, sarımsak ve çeşitli baharatlarla hazırlanan beyran, özellikle bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşüncesiyle tercih ediliyor. Beyran ustaları ise yılın her döneminde yoğunluk yaşandığını ancak bahar aylarında bu ilginin daha da arttığını belirtiyor. Kış aylarında ve mevsim geçişlerinde beyran sıklıkla tüketiliyor.

"Beyran hem doyurucu hem de içenleri terleterek rahatlatıyor."

Vatandaşların özellikle soğuk algınlığı, halsizlik ve kırgınlık şikayetleriyle geldiğini ifade eden usta Yusuf Pektaş, 'Beyran hem doyurucu hem de içenleri terleterek rahatlatıyor. Bu yüzden hasta olan da sağlıklı olan da tercih ediyor' diyor.

Beyran yemeğine ilginin her mevsim yoğun olduğunu söyleyen usta Yusuf Pektaş, 'Beyran, haşlanmış pirinç ve kuzu etiyle yapılır. Et olarak genellikle kuzunun kürek kısmı tercih edilir. Ayrıca yaklaşık 12 saat kaynatılarak hazırlanan ilikli kemik suyu kullanılır. Biz beyranı doğal bir antibiyotik olarak görüyoruz.' açıklamasını yapıyor.

Beyrana bu ismin verilme sebebi ise 'beylere hitap eden bir yemek' olmasından geliyor. Pektaş, beyrana çorba denmesine ise şu sözlerle karşı çıkıyor: 'Misafirlerimiz bazen beyranı çorba olarak adlandırır ancak biz buna katılmıyoruz. Beyran bir çorba değil, sulu bir ana yemektir. Oldukça doyurucudur; içerisinde pirinç ve et bulunur. Sağlık açısından da önemli bir yere sahiptir. '

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
