Bir Kaşığı Yetiyor: Hem Sultanlara Layık Hem Tam Bir Bağışıklık Deposu!

Gaziantep'in tescilli lezzetlerinden biri olan beyran da grip ve soğuk algınlığına karşı doğal, geleneksel yöntemlerden biri. Halk arasında şifa deposu olarak görülen beyran, hem lezzetli bir öğün olarak tüketiliyor hem de hastalıklara karşı direnç kazandırıyor.

Sabahın erken saatlerinden itibaren beyran salonlarının yolu tutuluyor. Gaziantep'te yıllardır tüketilen beyran, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Kuzu eti, et suyu, pirinç, sarımsak ve çeşitli baharatlarla hazırlanan beyran, özellikle bağışıklık sistemini güçlendirdiği düşüncesiyle tercih ediliyor. Beyran ustaları ise yılın her döneminde yoğunluk yaşandığını ancak bahar aylarında bu ilginin daha da arttığını belirtiyor. Kış aylarında ve mevsim geçişlerinde beyran sıklıkla tüketiliyor.