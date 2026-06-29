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Buzdolabının O Kısmını Böyle Kullananlar Sebze ve Meyveleri Daha Uzun Süre Taze Tutuyor

Buzdolabının O Kısmını Böyle Kullananlar Sebze ve Meyveleri Daha Uzun Süre Taze Tutuyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
29.06.2026 - 14:14
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Buzdolabının en altındaki o gizemli çekmeceleri sadece 'sebze ve meyve doldurulan yer' olarak görüyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz. Uzmanlar, sebzelik çekmecelerinin üzerinde yer alan o küçük ayar düğmelerinin sırrını açıkladı. 

İşte marulunuzun çürümesini engelleyecek, elmalarınızın ömrünü uzatacak o hayati tüyo...

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Mutfakta gıda israfını önlemek, sebze ve meyveleri ilk günkü gibi çıtır ve taze tutmak hepimizin ortak hedefi.

Mutfakta gıda israfını önlemek, sebze ve meyveleri ilk günkü gibi çıtır ve taze tutmak hepimizin ortak hedefi.

Ancak birçoğumuz, buzdolabımızın en alt kısmında yer alan ve 'sebzelik' (crisper) olarak bilinen çekmeceleri yanlış kullanıyoruz. Oysa o çekmecelerin üzerinde bulunan küçük sürgülü ayarlar, aslında yiyeceklerin ömrünü belirleyen gizli birer hava kapısı.

Uzmanlar, bu çekmecelerin sadece birer saklama kutusu olmadığını, yiyeceğin türüne göre 'Yüksek Nem' veya 'Düşük Nem' dengesini kuran akıllı birer sistem olduğunu belirtiyor.

Sebzelik çekmeceleri, bölmeye giren ve çıkan hava akışını kontrol ederek çalışır.

  • Yüksek Nem Ayarı: Çekmecenin ayarını yüksek neme getirdiğinizde, havalandırma deliği tamamen kapatılır ve hava akışı kesilir. Bu sayede içerideki nem hapsedilir.

  • Düşük Nem Ayarı: Ayarı düşük neme getirdiğinizde ise havalandırma deliği açılır. Nem ve hava bölmeden serbestçe dışarı çıkarken, ürünler dışarıdaki havaya maruz kalır.

Peki hangi yiyeceği hangi ayarda saklamamız gerekiyor? İşte yıllardır yapılan hatanın çözümü:

Peki hangi yiyeceği hangi ayarda saklamamız gerekiyor? İşte yıllardır yapılan hatanın çözümü:

Avokado, elma, armut, kavun ve diğer çekirdekli meyveler olgunlaştıkça 'etilen gazı' salgılar. Eğer bu meyveleri kapalı (yüksek nemli) bir ortamda tutarsanız, kendi salgıladıkları gaz yüzünden çok hızlı olgunlaşır ve çürürler.

Bu yüzden bu tarz çürümeye yatkın meyveleri ve kuru ortamı seven mantar gibi sebzeleri 'Düşük Nem' ayarında saklamalısınız. Böylece havalandırma deliği açık kalır ve zararlı gazlar dışarı kaçar.

Brokoli, salatalık, taze otlar, marul yardımıyla ve yapraklı yeşillikler gibi ince kabuklu, solmaya meyilli ürünler ise neme ihtiyaç duyar. Bu yiyeceklerin çıtır kalması ve su kaybetmemesi için çekmeceyi 'Yüksek Nem' ayarına getirmelisiniz. Hava akışı kesildiğinde, yeşillikler kendi nemiyle beslenerek uzun süre taze kalır.

Eğer buzdolabınızın sebzelik çekmecesindeki ürünler buz tutuyorsa, bunun iki temel nedeni olabilir.

Eğer buzdolabınızın sebzelik çekmecesindeki ürünler buz tutuyorsa, bunun iki temel nedeni olabilir.

İlk olarak buzdolabının genel sıcaklık ayarını kontrol etmelisiniz. Eğer sıcaklık normalse, ikinci neden çekmeceyi aşırı doldurmuş olmanızdır. Çekmeceyi ağzına kadar sıkıca doldurmak havalandırma deliklerini tıkar, hava akışını engeller ve bölgesel donmalara yol açar.

Birçok kullanıcı bu iki bölmeyi birbiriyle karıştırıyor. Nem ayarlı sebzelik çekmeceleri yeşillikleri korumak içindir. Ancak buzdolaplarında bulunan ve 'taze ürün/şarküteri' çekmecesi olarak adlandırılan bölmenin amacı, yiyecekleri dondurmadan mümkün olan en düşük sıcaklıkta tutmaktır. Bu bölme sebzeler için değil; çiğ et, kümes hayvanları ve balıklar için idealdir.

Her buzdolabında bu gelişmiş ayar düğmeleri bulunmayabilir.

Her buzdolabında bu gelişmiş ayar düğmeleri bulunmayabilir.

Eğer sizin buzdolabınızda da bir ayar sürgüsü yoksa, o çekmece sabit yüksek nemli (high-humidity) bir kapalı kutu gibi davranır. Bu durumda içerideki hava akışını ve nemi manuel olarak kontrol etmek için şu hayati adımları uygulamanız gerekir:

1. Etilen Gazı Üretenleri Dışarı Çıkarın (En Kritik Adım): Düğmesiz çekmeceler tamamen kapalı bir yapıda olduğu için gazı dışarı tahliye edemez. Bu yüzden elma, armut, avokado, muz ve domates gibi olgunlaşırken etilen gazı salgılayan meyveleri asla o çekmeceye koymamalısınız. Eğer koyarsanız, salgılanan gaz içeride sıkışır ve yanlarındaki tüm yeşillikleri birkaç günde çürütür. Bu meyveleri buzdolabının normal raflarında saklamak en doğrusudur.

2. Kağıt Havlu Mucizesi (Nem Kontrolü): Düğmesiz çekmecelerin tabanına mutlaka kağıt havlu sermeli ya da marul, ıspanak gibi yeşilliklerinizi kağıt havluya sararak çekmeceye yerleştirmelisiniz. Çekmecede biriken fazla ve zararlı nemi kağıt havlu emer; böylece sebzelerin sırılsıklam olup cıvıması engellenirken, tazelikleri için ihtiyaç duydukları dengeli ortam da korunmuş olur.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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