Buzdolabının O Kısmını Böyle Kullananlar Sebze ve Meyveleri Daha Uzun Süre Taze Tutuyor
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Buzdolabının en altındaki o gizemli çekmeceleri sadece 'sebze ve meyve doldurulan yer' olarak görüyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz. Uzmanlar, sebzelik çekmecelerinin üzerinde yer alan o küçük ayar düğmelerinin sırrını açıkladı.
İşte marulunuzun çürümesini engelleyecek, elmalarınızın ömrünü uzatacak o hayati tüyo...
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Mutfakta gıda israfını önlemek, sebze ve meyveleri ilk günkü gibi çıtır ve taze tutmak hepimizin ortak hedefi.
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Peki hangi yiyeceği hangi ayarda saklamamız gerekiyor? İşte yıllardır yapılan hatanın çözümü:
Eğer buzdolabınızın sebzelik çekmecesindeki ürünler buz tutuyorsa, bunun iki temel nedeni olabilir.
Her buzdolabında bu gelişmiş ayar düğmeleri bulunmayabilir.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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