Buzdolabının O Kısmını Böyle Kullananlar Sebze ve Meyveleri Daha Uzun Süre Taze Tutuyor

Ancak birçoğumuz, buzdolabımızın en alt kısmında yer alan ve 'sebzelik' (crisper) olarak bilinen çekmeceleri yanlış kullanıyoruz. Oysa o çekmecelerin üzerinde bulunan küçük sürgülü ayarlar, aslında yiyeceklerin ömrünü belirleyen gizli birer hava kapısı.

Uzmanlar, bu çekmecelerin sadece birer saklama kutusu olmadığını, yiyeceğin türüne göre 'Yüksek Nem' veya 'Düşük Nem' dengesini kuran akıllı birer sistem olduğunu belirtiyor.

Sebzelik çekmeceleri, bölmeye giren ve çıkan hava akışını kontrol ederek çalışır.