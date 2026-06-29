Nörobilimciler Açıkladı: Arabayı Böyle Kullanmak Beyni Güçlendiriyor
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Otomotiv dünyası hızla elektrikli ve otomatik vitesli araçlara doğru kayarken, nörobilimden manuel vites tutkunlarını sevindirecek ve ezber bozacak bir haber geldi. Ünlü Japon nörobilimcinin araştırmasına göre, manuel vitesli araç kullanmak beynin bilişsel işlevlerini korumada ve zihni genç tutmada hayati bir rol oynuyor.
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Nintendo’nun tüm dünyada fırtınalar estiren "Brain Training" (Beyin Egzersizi) oyun serisinin arkasındaki isim olan, zihin sağlığı ve aktif beyin alanında uzman Profesör Ryuta Kawashima, çarpıcı bir araştırmaya imza attı.
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Raporda, bu sürekli uyarılma halinin beyinde adeta bir kas egzersizi etkisi yarattığı belirtiliyor.
Top Gear'a konuşan, Pagani Utopia ve Aston Martin Valour gibi ultra lüks hiper arabalara şanzıman üreten Hewland Engineering'in Genel Müdürü Andy Morley, pazarın geleceğine dair ezber bozan açıklamalarda bulundu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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