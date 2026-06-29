Nörobilimciler Açıkladı: Arabayı Böyle Kullanmak Beyni Güçlendiriyor

Tıpkı spor yapmanın kasları güçlendirmesi gibi, manuel vites kullanmak da beyni koruyor, güçlendiriyor ve uzun vadede daha iyi bir ruh sağlığı ile bilişsel keskinliğe kapı aralıyor.

Piyasadaki araçların büyük çoğunluğunun otomatik veya elektrikli olduğu düşünüldüğünde, üç pedallı bir araba bulmak artık her geçen gün zorlaşıyor. Ancak bu durum, manuel vitesin tamamen yok olacağı anlamına gelmiyor. Aksine, lüks ve performans odaklı otomobil dünyasında büyük bir geri dönüş yaşanıyor.