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Nörobilimciler Açıkladı: Arabayı Böyle Kullanmak Beyni Güçlendiriyor

Nörobilimciler Açıkladı: Arabayı Böyle Kullanmak Beyni Güçlendiriyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
29.06.2026 - 11:21
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Otomotiv dünyası hızla elektrikli ve otomatik vitesli araçlara doğru kayarken, nörobilimden manuel vites tutkunlarını sevindirecek ve ezber bozacak bir haber geldi. Ünlü Japon nörobilimcinin araştırmasına göre, manuel vitesli araç kullanmak beynin bilişsel işlevlerini korumada ve zihni genç tutmada hayati bir rol oynuyor.

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Nintendo’nun tüm dünyada fırtınalar estiren "Brain Training" (Beyin Egzersizi) oyun serisinin arkasındaki isim olan, zihin sağlığı ve aktif beyin alanında uzman Profesör Ryuta Kawashima, çarpıcı bir araştırmaya imza attı.

Nintendo’nun tüm dünyada fırtınalar estiren "Brain Training" (Beyin Egzersizi) oyun serisinin arkasındaki isim olan, zihin sağlığı ve aktif beyin alanında uzman Profesör Ryuta Kawashima, çarpıcı bir araştırmaya imza attı.

Japon yayın organı Best Car'da yer alan çalışmaya göre; manuel vitesli araba kullanmak, sürücülerin prefrontal korteksini doğrudan aktive ediyor.

Otomatik vitesli araçların aksine, manuel şanzımanlı bir aracı yönetmek çok daha karmaşık bir bilişsel süreç gerektiriyor. Sürücünün sürekli olarak;

  • Yolun durumuna göre doğru vitesi düşünmesi,

  • Debriyaj, gaz ve vites kolu arasındaki senkronizasyonu sağlaması,

  • Milisaniyelik kararlarla motor devrini ayarlaması gerekiyor.

Raporda, bu sürekli uyarılma halinin beyinde adeta bir kas egzersizi etkisi yarattığı belirtiliyor.

Raporda, bu sürekli uyarılma halinin beyinde adeta bir kas egzersizi etkisi yarattığı belirtiliyor.

Tıpkı spor yapmanın kasları güçlendirmesi gibi, manuel vites kullanmak da beyni koruyor, güçlendiriyor ve uzun vadede daha iyi bir ruh sağlığı ile bilişsel keskinliğe kapı aralıyor.

Piyasadaki araçların büyük çoğunluğunun otomatik veya elektrikli olduğu düşünüldüğünde, üç pedallı bir araba bulmak artık her geçen gün zorlaşıyor. Ancak bu durum, manuel vitesin tamamen yok olacağı anlamına gelmiyor. Aksine, lüks ve performans odaklı otomobil dünyasında büyük bir geri dönüş yaşanıyor.

Top Gear'a konuşan, Pagani Utopia ve Aston Martin Valour gibi ultra lüks hiper arabalara şanzıman üreten Hewland Engineering'in Genel Müdürü Andy Morley, pazarın geleceğine dair ezber bozan açıklamalarda bulundu.

Top Gear'a konuşan, Pagani Utopia ve Aston Martin Valour gibi ultra lüks hiper arabalara şanzıman üreten Hewland Engineering'in Genel Müdürü Andy Morley, pazarın geleceğine dair ezber bozan açıklamalarda bulundu.

'Beş yıl önce, tamamen elektrikli araçların ve otomatik şanzımanların hakim olduğu bir gelecek hayal ediyorduk. Ancak şu an yüksek performanslı modeller için altıdan fazla aktif manuel şanzıman projesi yürütüyoruz ve bu talebin geçici bir heves olduğuna dair hiçbir işaret yok.'

Morley, kitlesel pazarın kaçınılmaz olarak elektrikli araçların kontrolüne geçeceğini kabul etse de gerçek sürüş keyfi arayan ciddi bir kitle olduğunu ve geleneksel manuel vitese talebin her geçen gün arttığını vurguluyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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