Yatak Odasına Koyan Rahat Uyuyor: Kirli Havayı %90 Emen ve Uykuyu Düzenleyen 3 Bitki
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Geceleri sürekli uyanmaktan, sabahları ise yorgun ve baş ağrısıyla kalkmaktan şikayetçiyseniz, aradığınız çözüm ilaçlarda değil, doğanın kendisinde olabilir. NASA’nın yaptığı ünlü 'Temiz Hava Çalışması', ev bitkilerinin yaşam alanlarımızdaki havayı temizlemede mucizevi bir rol oynadığını ortaya koydu. Yapılan araştırmalara göre, doğru seçilmiş bazı bitkiler yatak odasındaki kirli havanın neredeyse %90'ını emerek yok ediyor ve derin bir uykunun kapılarını aralıyor.
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1. Paşa Kılıcı (Yılan Bitkisi)
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2. Aloe vera
3. Kurdele Bitkisi (Örümcek Bitkisi)
Bonus: Areka Palmiyesi
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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