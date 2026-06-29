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Yatak Odasına Koyan Rahat Uyuyor: Kirli Havayı %90 Emen ve Uykuyu Düzenleyen 3 Bitki

Yatak Odasına Koyan Rahat Uyuyor: Kirli Havayı %90 Emen ve Uykuyu Düzenleyen 3 Bitki

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
29.06.2026 - 10:51
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Geceleri sürekli uyanmaktan, sabahları ise yorgun ve baş ağrısıyla kalkmaktan şikayetçiyseniz, aradığınız çözüm ilaçlarda değil, doğanın kendisinde olabilir. NASA’nın yaptığı ünlü 'Temiz Hava Çalışması', ev bitkilerinin yaşam alanlarımızdaki havayı temizlemede mucizevi bir rol oynadığını ortaya koydu. Yapılan araştırmalara göre, doğru seçilmiş bazı bitkiler yatak odasındaki kirli havanın neredeyse %90'ını emerek yok ediyor ve derin bir uykunun kapılarını aralıyor.

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1. Paşa Kılıcı (Yılan Bitkisi)

1. Paşa Kılıcı (Yılan Bitkisi)

Halk arasında 'Kaynana Dili' olarak da bilinen bu şık bitki, tam bir gece savaşçısı. Çoğu bitkinin aksine, geceleri oksijen üretmeye devam eden Paşa Kılıcı, yatak odaları için biçilmiş kaftan. Havada asılı kalan benzen, formaldehit, trikloroetilen, ksilen ve toluen gibi tehlikeli kimyasalları adeta bir sünger gibi emerek temizler.

2. Aloe vera

2. Aloe vera

Sağlık ve kozmetik dünyasının vazgeçilmezi olan bu sukulent, NASA'nın da favori hava temizleyicilerinden biri. Verniklerde, yer cilalarında ve deterjanlarda bulunan formaldehit ile benzeni havadan hızla temizler. Güneşli bir köşeyi seven ve çok az su isteyen Aloe Vera'nın yapraklarındaki özsu ise yanıklara karşı iyileştirici özelliğe sahip. Ancak küçük bir uyarı: Gece çarpmamak için onu komodininizin hemen üzerine koymasanız iyi olur!

3. Kurdele Bitkisi (Örümcek Bitkisi)

3. Kurdele Bitkisi (Örümcek Bitkisi)

Bitki bakımında yeni olanlar için adeta bir cankurtaran! Evcil hayvanlar için tamamen zararsız (zehirsiz) olan bu bitki, matbaa ve kauçuk endüstrisinde sıkça karşımıza çıkan karbonmonoksit ve ksilen gibi tehlikeli toksinlerle savaşmada çok etkilidir. Mütevazı görüntüsünün altında tam bir hava temizleme fabrikası yatar.

Bonus: Areka Palmiyesi

Bonus: Areka Palmiyesi

Yatak odanıza tropikal bir hava katmakla kalmayan bu muhteşem palmiye, biyolojik olarak karbondioksiti emip oksijen salgılamak üzere tasarlanmış gibidir. Formaldehit, ksilen ve toluen gibi tehlikeli kimyasalları odanızdan uzak tutarak, sabaha daha ferah ve sağlıklı bir ortamda uyanmanızı sağlar.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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