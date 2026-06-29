Yatak Odasına Koyan Rahat Uyuyor: Kirli Havayı %90 Emen ve Uykuyu Düzenleyen 3 Bitki

Sağlık ve kozmetik dünyasının vazgeçilmezi olan bu sukulent, NASA'nın da favori hava temizleyicilerinden biri. Verniklerde, yer cilalarında ve deterjanlarda bulunan formaldehit ile benzeni havadan hızla temizler. Güneşli bir köşeyi seven ve çok az su isteyen Aloe Vera'nın yapraklarındaki özsu ise yanıklara karşı iyileştirici özelliğe sahip. Ancak küçük bir uyarı: Gece çarpmamak için onu komodininizin hemen üzerine koymasanız iyi olur!