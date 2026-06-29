Psikologlar Açıkladı: En Sevdiğimiz Lokmayı Neden Hep En Sona Saklarız?
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Yemek yerken en sevmediğiniz yiyeceği ilk başta bitirip, en lezzetli kısmını tabağın köşesinde sona saklayanlardan mısınız? Basit bir çocukluk alışkanlığı gibi görünen bu durumun arkasında, aslında insan beyninin ödül, beklenti ve hazzı yönetme mekanizması yatıyor. Psikoloji, bu yaygın davranışın şifrelerini çözdü.
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Akşam yemeğinde önünüzde duran tabağa nasıl yaklaşıyorsunuz?
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Psikolojiye göre bu davranışın temelinde "ertelemeli haz alma" (delayed gratification) kavramı yatıyor.
Peki bu alışkanlığı nasıl kazanıyoruz?
Uzmanlar bu alışkanlığın prensipte son derece olumlu ve zararsız bir davranış olduğunu vurguluyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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