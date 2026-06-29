Psikologlar Açıkladı: En Sevdiğimiz Lokmayı Neden Hep En Sona Saklarız?

Yani insan, gelecekte daha büyük ve tatmin edici bir ödül alacağını bildiğinde, anlık zevkleri erteleme becerisine sahiptir. Yemek yerken de durum tam olarak böyledir: Kişi, yemeğin kapanışını muhteşem bir lezzetle ve çok daha keyifli bir duyguyla yapabilmek için en sevdiği şeyi ilk başta yemekten bilinçli olarak kaçınır.

Uzmanlar, en iyiyi sona saklamanın tabaktaki diğer yiyeceklerin tadını çıkarmayı da kolaylaştırdığını belirtiyor. Tabağın kenarında bizi bekleyen bir 'ödül' olduğunu bilmek, o an yediğimiz ve çok da bayılmadığımız yiyeceklere karşı sabrımızı artırıyor; yani beklenti duygusu, genel yemek deneyimini daha katlanılır kılıyor.

Dahası, insan beyni deneyimleri nasıl bittiğiyle hatırlama eğilimindedir. Başlangıçta daha az keyifli kısımlar (örneğin sevilmeyen bir sebze) olsa bile, yemek en sevilen yiyecekle noktalandığında hafızada hoş ve tatmin edici bir anı olarak kalıyor.