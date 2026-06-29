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Psikologlar Açıkladı: En Sevdiğimiz Lokmayı Neden Hep En Sona Saklarız?

Psikologlar Açıkladı: En Sevdiğimiz Lokmayı Neden Hep En Sona Saklarız?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
29.06.2026 - 13:12
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Yemek yerken en sevmediğiniz yiyeceği ilk başta bitirip, en lezzetli kısmını tabağın köşesinde sona saklayanlardan mısınız? Basit bir çocukluk alışkanlığı gibi görünen bu durumun arkasında, aslında insan beyninin ödül, beklenti ve hazzı yönetme mekanizması yatıyor. Psikoloji, bu yaygın davranışın şifrelerini çözdü.

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Akşam yemeğinde önünüzde duran tabağa nasıl yaklaşıyorsunuz?

Akşam yemeğinde önünüzde duran tabağa nasıl yaklaşıyorsunuz?

Önce sebzeleri aradan çıkarıp, en sevdiğiniz et veya soslu makarnayı en sona mı bırakıyorsunuz? Eğer cevabınız 'evet' ise yalnız değilsiniz. Dünya genelinde milyonlarca insanın paylaştığı bu ilginç yemek yeme alışkanlığı, ilk bakışta sıradan bir gelenek gibi görünse de insan psikolojisine dair çok önemli ipuçları barındırıyor.

Psikologlar ve davranış bilimciler, en iyi lokmayı sona saklama dürtüsünün arkasında yatan temel süreçleri ve bu alışkanlığın neden bu kadar yaygın olduğunu masaya yatırdı.

Psikolojiye göre bu davranışın temelinde "ertelemeli haz alma" (delayed gratification) kavramı yatıyor.

Psikolojiye göre bu davranışın temelinde "ertelemeli haz alma" (delayed gratification) kavramı yatıyor.

Yani insan, gelecekte daha büyük ve tatmin edici bir ödül alacağını bildiğinde, anlık zevkleri erteleme becerisine sahiptir. Yemek yerken de durum tam olarak böyledir: Kişi, yemeğin kapanışını muhteşem bir lezzetle ve çok daha keyifli bir duyguyla yapabilmek için en sevdiği şeyi ilk başta yemekten bilinçli olarak kaçınır.

Uzmanlar, en iyiyi sona saklamanın tabaktaki diğer yiyeceklerin tadını çıkarmayı da kolaylaştırdığını belirtiyor. Tabağın kenarında bizi bekleyen bir 'ödül' olduğunu bilmek, o an yediğimiz ve çok da bayılmadığımız yiyeceklere karşı sabrımızı artırıyor; yani beklenti duygusu, genel yemek deneyimini daha katlanılır kılıyor.

Dahası, insan beyni deneyimleri nasıl bittiğiyle hatırlama eğilimindedir. Başlangıçta daha az keyifli kısımlar (örneğin sevilmeyen bir sebze) olsa bile, yemek en sevilen yiyecekle noktalandığında hafızada hoş ve tatmin edici bir anı olarak kalıyor.

Peki bu alışkanlığı nasıl kazanıyoruz?

Peki bu alışkanlığı nasıl kazanıyoruz?

Yanıt büyük oranda çocukluk yıllarımızda gizli. Birçoğumuz büyürken ebeveynlerimizden 'Önce sebzeni/salatanı bitir, köfteyi/tatlıyı sonra yiyeceksin' uyarısını duyduk. Çocuk yaşlarda öğrenilen bu disiplin, zamanla zihnimizde otomatik bir mekanizmaya dönüşüyor ve yetişkinlikte de zevki organize etmenin günlük bir yolu haline geliyor.

Psikolojik analizlere göre, insanların en sevmediği şeyi önce yiyip en sevdiğini sona bırakmasının en sık rastlanan 5 nedeni şunlar:

  • Pozitif Kapanış Arayışı: Yemeği ağızda ve zihinde en keyifli duyguyla bitirme arzusu.

  • Ödül Motivasyonu: Sonda bekleyen lezzetli lokmanın yarattığı beklenti heyecanı.

  • Çocukluk Şartlanması: Küçük yaşlardan itibaren edinilen ve otomatiğe bağlayan alışkanlıklar.

  • Yükten Kurtulma Fikri: En istenmeyen, en az sevilen şeyden ilk başta kurtulma isteği.

  • Zamanı Uzatma Arzusu: En sevilen yiyeceğin tadını aceleye getirmeden, daha uzun süre çıkarma düşüncesi.

Uzmanlar bu alışkanlığın prensipte son derece olumlu ve zararsız bir davranış olduğunu vurguluyor.

Uzmanlar bu alışkanlığın prensipte son derece olumlu ve zararsız bir davranış olduğunu vurguluyor.

Aksine, yemeğin tadını daha çok çıkarmak ve yemek deneyimi üzerinde kişisel bir kontrol mekanizması kurmak için oldukça akıllıca bir strateji.

Ancak her psikolojik tespitte olduğu gibi burada da bağlam oldukça önemli. Bu ritüel doğal bir akışta uygulandığı sürece bir sorun teşkil etmiyor. Fakat ne zaman ki bir katılık, takıntı, suçluluk duygusu veya yiyecekle ilgili ciddi bir kaygıya dönüşürse, o noktada daha dikkatli olunması ve uzman desteği alınması gerekebiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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