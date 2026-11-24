ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), MSG'yi genel olarak güvenli kabul edilen maddeler arasında sayıyor. Kendini MSG'ye duyarlı sayanlarla yapılan kontrollü çalışmalarda da tutarlı bir tepki görülmedi. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) ise 2017'de vücut ağırlığının kilogramı başına günde 30 miligramlık bir üst sınır belirledi ve bazı grupların bu sınırı aşabileceğini not etti. Ölçülü tüketimde bilinen bir sorun yok, yine de abartmamakta fayda var. Şikâyetiniz varsa bir uzmana danışın. Domatesli, peynirli bir menemenin neden bu kadar doyurucu geldiğini artık biliyoruz. Sizce Ikeda'nın kombu çorbası bu ikiliyle yarışabilir miydi?