Ne Tatlı Ne Tuzlu: Bir Profesörün Çorba Kâsesinden Çıkan Beşinci Tat Umami Nedir?
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Olgun domatesi, parmesanı ve kurutulmuş shiitake mantarını aynı kefeye koyan tat hangisi? Cevap ne tatlı ne tuzlu: 1908'de Tokyo'da bir kimyacının adını koyduğu umami.
1. Hikâye bir kâse kombu çorbasıyla başlıyor.
2. 1908'de cevap yosunun içinden çıktı.
3. Ertesi yıl bu tat şişeye girdi.
4. Bilim dünyasının ikna olması neredeyse bir asır sürdü.
5. Umami sandığımızdan çok daha tanıdık.
6. Peki MSG zararlı mı?
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