Cam yüzeylerde çizgi kalmasının birkaç temel nedeni var. Bulaşık deterjanı fazla kaçınca cam üzerinde kalıntı bırakıyor ve bu kalıntı çizgi olarak görünüyor. Cam ve pencere uzmanı Wes True'ya göre 'fazla sabun, çizgi bırakan kalıntı oluşturuyor.'

Yanlış temizlik araçları kullanmak ve camı sildikten hemen sonra kurulamamak da iz bırakıyor. Üçüncü neden ise camı sıcak ve güneşli bir günde silmek. Temizlik uzmanı Scott Schrader'ın en önemli tavsiyesi, camları bulutlu günlerde ya da cam serinken silmek. Güneş doğrudan cama vurduğunda cam ısınıyor ve temizlik ürünü çok hızlı kuruyor; çizgileri de asıl bu hızlı kuruma oluşturuyor.