Cam Silerken Bu Hatayı Yapmayın: Uzmanlara Göre İzsiz Cam Silmenin 4 Yolu
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Camlar silindikten hemen sonra güneş altında çizgi çizgi görünüyorsa, sorun genellikle kullanılan ürünün miktarında ve cam silme zamanında. Evde zaten bulunan bulaşık deterjanı, beyaz sirke, alkol ve gazete kağıdı doğru yöntemle kullanıldığında camları pırıl pırıl yapabiliyor. İşte cam ve temizlik uzmanlarının önerdiği, iz bırakmayan cam silme yöntemleri.
Kaynak: The Spruce
Camlarda çizgi kalmamasının sırrı deterjanın az, silmenin doğru yapılmasında.
Bulaşık deterjanıyla cam silmek için birkaç damla yetiyor.
Beyaz sirke, camlardaki kir ve yağı iz bırakmadan çözüyor.
Alkol, parmak izlerini ve yapışkan kalıntıları anında çözüyor.
Gazete kağıdı, camları tüy bırakmadan parlatıyor.
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