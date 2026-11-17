Karışım bir sprey şişesine konuyor ve doğrudan cama değil, mikrofiber beze sıkılıyor. Camdaki buğu silindikten sonra karışım cama dairesel hareketlerle yayılıyor, ardından cam temiz ve kuru bir bezle bir kez daha siliniyor.

Deterjanın fazlası camda iz ve köpük bırakabildiği için az kullanmak gerekiyor. Boya ya da sert kimyasal içermeyen sade bir bulaşık deterjanı tercih edilmesi öneriliyor.