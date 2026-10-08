Kışın Gelmesiyle Pencerelere Baloncuklu Naylon Yapıştırmaya Başladılar

Önce cam temizleniyor ve naylon camın ölçüsüne göre kesiliyor. Naylonun baloncuklu yüzü cama gelecek şekilde yerleştiriliyor, böylece baloncukların arasında da hava hapsoluyor. Kitap yazarı ve para koçu Serina Bird, 'Su ile yapıştırıyorsunuz, ben genelde cam temizleyicisi kullanıyorum. İşiniz bitince kolayca sökülüyor, bu yüzden kiracılar için de ideal' dedi.

Islatma yönteminin zamanla tutmayabileceği de unutulmamalı. Daha kalıcı bir sonuç için naylonun kenarları, sonradan kolayca çıkarılabilen çift taraflı bantla cama yapıştırılabiliyor.