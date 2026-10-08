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Kışın Gelmesiyle Pencerelere Baloncuklu Naylon Yapıştırmaya Başladılar

Kışın Gelmesiyle Pencerelere Baloncuklu Naylon Yapıştırmaya Başladılar

Avustralya
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 19:59
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Kırılacak eşyaları sarmak için kullandığımız baloncuklu naylon, Avustralya'da kışın bambaşka bir işe yarıyor. Elektrik faturalarının arttığı dönemde bu naylonu pencerelere yapıştırmak, sosyal medyada en çok paylaşılan önerilerden biri oldu. Üstelik bunun için ne usta ne de pahalı bir malzeme gerekiyor.

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Baloncuklu naylon, oda havasının soğuk camla temasını keserek ısı kaybını azaltıyor.

Baloncuklu naylon, oda havasının soğuk camla temasını keserek ısı kaybını azaltıyor.

Yöntem özellikle eski, tek camlı pencerelerde kullanılıyor. Baloncuklu naylon camın üzerinde ince bir hava tabakası oluşturarak odadaki ılık ve nemli havanın soğuk camla buluşmasını engelliyor. Bu sayede kışın camlarda oluşan buğu da büyük ölçüde azalıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir gönderide bu yöntemin kış faturasını yarıya indirebileceği bile iddia edildi. Ancak bu, ölçümle doğrulanmış bir sonuç değil.

Naylonu yapıştırmak için camı biraz ıslatmak bile yetebiliyor.

Naylonu yapıştırmak için camı biraz ıslatmak bile yetebiliyor.

Önce cam temizleniyor ve naylon camın ölçüsüne göre kesiliyor. Naylonun baloncuklu yüzü cama gelecek şekilde yerleştiriliyor, böylece baloncukların arasında da hava hapsoluyor. Kitap yazarı ve para koçu Serina Bird, 'Su ile yapıştırıyorsunuz, ben genelde cam temizleyicisi kullanıyorum. İşiniz bitince kolayca sökülüyor, bu yüzden kiracılar için de ideal' dedi.

Islatma yönteminin zamanla tutmayabileceği de unutulmamalı. Daha kalıcı bir sonuç için naylonun kenarları, sonradan kolayca çıkarılabilen çift taraflı bantla cama yapıştırılabiliyor.

Naylon görüşü kısıtlıyor ama büyük baloncuklu çeşitler bu sorunu azaltıyor.

Naylon görüşü kısıtlıyor ama büyük baloncuklu çeşitler bu sorunu azaltıyor.

Her yerde bulunan 10 milimetrelik baloncuklu naylon ışığı geçiriyor ama dışarıyı görmeyi zorlaştırıyor. Dışarıyı daha iyi görmek isteyenler 20 ya da 30 milimetrelik baloncuklu naylonları tercih edebiliyor.

Avustralya'da bir rulo baloncuklu naylonun fiyatı yaklaşık 20 dolar. Isı kaybını azaltmanın tek yolu da bu değil. Avustralyalı tüketici örgütü CHOICE'tan Chris Barnes, kapı ve pencere aralıklarını hırdavatçılarda satılan sızdırmazlık bantlarıyla kapatmayı öneriyor. Akşam güneş battığında perdeleri kapatmak da ısının camlardan kaçmasını önlüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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