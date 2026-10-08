Kışın Gelmesiyle Pencerelere Baloncuklu Naylon Yapıştırmaya Başladılar
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Kırılacak eşyaları sarmak için kullandığımız baloncuklu naylon, Avustralya'da kışın bambaşka bir işe yarıyor. Elektrik faturalarının arttığı dönemde bu naylonu pencerelere yapıştırmak, sosyal medyada en çok paylaşılan önerilerden biri oldu. Üstelik bunun için ne usta ne de pahalı bir malzeme gerekiyor.
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Baloncuklu naylon, oda havasının soğuk camla temasını keserek ısı kaybını azaltıyor.
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Naylonu yapıştırmak için camı biraz ıslatmak bile yetebiliyor.
Naylon görüşü kısıtlıyor ama büyük baloncuklu çeşitler bu sorunu azaltıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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