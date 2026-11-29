New York'ta bir kiralık ev platformunun 2025'te yaptığı analize göre ilana çıkan dairelerin yaklaşık yüzde 34'ünde dairenin içinde çamaşır makinesi ve kurutma makinesi var. Bu oran 2019'da yüzde 23, 2021'de yüzde 27'ydi. Yani makineli dairelerin sayısı artsa da kiralık dairelerin çoğunda hâlâ makine bulunmuyor.

Makine, son dört yıldır platformda en çok aranan 'olmazsa olmaz' özellik. Yeni binalarda neredeyse standart hale gelirken, eski binalarda da sahipler su bağlantısı ve priz ekleyerek makineye yer açmaya başladı.