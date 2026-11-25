Renae, camın bu şekilde tasarlanmasının birkaç nedeni olduğunu söylüyor. En önemlisi makineyi hasardan korumak. Kapak ve conta zarar görmediğinde, kullanıcı da pahalı tamir masraflarıyla uğraşmak zorunda kalmıyor.

Önden yüklemeli makinelerde çamaşırlar, üstten yüklemeli modellere kıyasla tamburun içinde çok daha fazla hareket ediyor. Tambur döndükçe giysiler öne doğru savruluyor ve kapağa yaklaşıyor. Camın içeriye doğru eğimli yüzeyi tam bu sırada devreye giriyor ve çamaşırları yeniden tamburun içine itiyor.

Cam düz olsaydı giysiler kapakla tambur arasındaki lastik contaya kayıp orada sıkışabilirdi. Bombe sayesinde çamaşırlar contaya takılmıyor, böylece hem giysiler yırtılmaktan hem de conta yıpranmaktan korunuyor.