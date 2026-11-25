Çamaşır Makinelerinin Camı Neden İçeriye Doğru Şişkin Yapılır?
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Önden yüklemeli çamaşır makinelerinin kapağındaki cam, içeriye doğru belirgin biçimde şişkin. Şişkinlik bir tasarım kaprisi değil, makineyi hasardan koruyan bir ayrıntı. Ev aletleri tamir teknisyeni Renae, bombenin birkaç nedeni olduğunu anlatıyor. Bir patent belgesi de camın contayla nasıl buluştuğunu açıklıyor.
Cam, çamaşırları yıkama sırasında tambura geri iter.
Bazı makinelerde cam, suyun tambura yönelmesini sağlar.
Kavisli cam, contaya çevresinden bastırarak kapağın sızdırmaz kapanmasını sağlar.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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