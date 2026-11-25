Jennifer Lawrence En Kötü Öpüşen Rol Arkadaşını Açıkladı: Ünlü Oyuncu Listenin Dibinde Kaldı
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Jennifer Lawrence, Andy Cohen'ın programında beyaz perdede öpüştüğü rol arkadaşlarını en iyiden en kötüye sıraladı. Oyuncu önce 'Hepsi çok harikaydı' dedi, ama sıralamadan da kaçmadı. Zirveye Açlık Oyunları'ndaki partneri Josh Hutcherson yerleşti. Listenin sonunda ise Passengers'tan Chris Pratt kaldı.
Andy Cohen'ın sorusu üzerine Jennifer Lawrence beş rol arkadaşını öpüşmelerine göre sıraladı.
Listenin zirvesinde Açlık Oyunları'nın Peeta'sı Josh Hutcherson, ikinci sırada ise Liam Hemsworth yer aldı.
Üçüncü sırada Umut Işığım ve Serena'daki partneri Bradley Cooper, dördüncü sırada Timothée Chalamet var.
Listenin son basamağında 2016 yapımı Passengers'taki partneri Chris Pratt kaldı.
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