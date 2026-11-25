Listenin ilk sırasına Açlık Oyunları serisinde Peeta Mellark'ı canlandıran Josh Hutcherson yerleşti. Hutcherson da yıllar önce verdiği bir röportajda, kariyerindeki ilk büyük film öpüşmesini Lawrence ile yaşadığını söylemişti.

İkinci sırada yine aynı seriden, Gale Hawthorne rolündeki Liam Hemsworth yer aldı. Lawrence ile Hemsworth'ün öpüşme sahneleri daha önce de çok konuşulmuştu. Hemsworth, yıllar önce Lawrence'ın öpüşme sahnelerinden önce sarımsak ve ton balığı yediğini anlatmış, oyuncu da bu iddiaya esprili bir dille yanıt vermişti.

Üstelik Peeta ile Gale arasındaki aşk üçgeni, serinin hayranları arasında bugün bile tartışılıyor.