Değişimiyle Gündem Olmuştu: Jennifer Lawrence Çıplak Sahne Çekiminde Sette Gördüklerini Açıkladı!

1990 doğumlu Jennifer Lawrence, 2010 yapımı Winter's Bone ile ilk Oscar adaylığını aldığında henüz 20 yaşındaydı ve kısa süre sonra Açlık Oyunları serisinde canlandırdığı Katniss Everdeen ile dünya çapında bir yıldıza dönüştü. 2013'te Silver Linings Playbook'taki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan oyuncu, X-Men serisinin Mystique'i olarak da geniş bir hayran kitlesi edindi. American Hustle, Joy, Passengers ve Red Sparrow gibi yapımlarla yükselen kariyerine Netflix'in çok konuşulan filmi Don't Look Up, No Hard Feelings ve 2025'te vizyona giren Die My Love eklendi.

Jennifer Lawrence filmleri bu kadar geniş bir kitleye ulaşırken oyuncunun özel hayatı da zaman zaman ağır bir bedelle gündeme geldi. 2014'te özel fotoğrafları bir siber saldırıyla çalınıp internete sızdırılan Lawrence, o günden bu yana mahremiyet konusundaki hassasiyetini hiç saklamadı.