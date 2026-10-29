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Değişimiyle Gündem Olmuştu: Jennifer Lawrence Çıplak Sahne Çekiminde Sette Gördüklerini Açıkladı!

Değişimiyle Gündem Olmuştu: Jennifer Lawrence Çıplak Sahne Çekiminde Sette Gördüklerini Açıkladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 16:21 Son Güncelleme: 29.10.2026 - 16:24
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Açlık Oyunları serisinin Katniss'i Jennifer Lawrence, Alex Cooper'ın sunduğu Call Her Daddy podcast'ine konuk oldu ve set hayatına dair perde arkasını karıştıracak bir anısını paylaştı. Oscar ödüllü oyuncunun anlattıkları, Hollywood'da çıplak sahnelerin çekildiği kapalı setlerde kuralların ne kadar kolay çiğnenebildiğini yeniden gündeme taşıdı. Lawrence'ın sözleri, aynı sette çok daha genç ve tanınmayan bir oyuncu olsaydı neler yaşanabileceği sorusunu da beraberinde getirdi.

Kaynak: The Hollywood Reporter

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Jennifer Lawrence, Açlık Oyunları'nın Katniss'i ve Oscar ödüllü rolleriyle Hollywood'un zirvesine yerleşti.

Jennifer Lawrence, Açlık Oyunları'nın Katniss'i ve Oscar ödüllü rolleriyle Hollywood'un zirvesine yerleşti.

1990 doğumlu Jennifer Lawrence, 2010 yapımı Winter's Bone ile ilk Oscar adaylığını aldığında henüz 20 yaşındaydı ve kısa süre sonra Açlık Oyunları serisinde canlandırdığı Katniss Everdeen ile dünya çapında bir yıldıza dönüştü. 2013'te Silver Linings Playbook'taki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan oyuncu, X-Men serisinin Mystique'i olarak da geniş bir hayran kitlesi edindi. American Hustle, Joy, Passengers ve Red Sparrow gibi yapımlarla yükselen kariyerine Netflix'in çok konuşulan filmi Don't Look Up, No Hard Feelings ve 2025'te vizyona giren Die My Love eklendi.

Jennifer Lawrence filmleri bu kadar geniş bir kitleye ulaşırken oyuncunun özel hayatı da zaman zaman ağır bir bedelle gündeme geldi. 2014'te özel fotoğrafları bir siber saldırıyla çalınıp internete sızdırılan Lawrence, o günden bu yana mahremiyet konusundaki hassasiyetini hiç saklamadı.

Jennifer Lawrence, çıplak sahne çekilirken sette izinsiz ekip üyeleri bulunduğunu Call Her Daddy'de anlattı.

Jennifer Lawrence, çıplak sahne çekilirken sette izinsiz ekip üyeleri bulunduğunu Call Her Daddy'de anlattı.

Mahremiyet konusundaki bu hassasiyet, Lawrence'ın Call Her Daddy'de anlattığı set anısında da kendini gösterdi. Oyuncu, çıplaklık içeren bir sahneyi çektiği sırada orada bulunmasına onay verilmemiş ekip üyelerinin sette olduğunu fark ettiğini ve bu duruma film yöneticileri karşısında sert bir tavırla itiraz ettiğini anlattı. Sektördeki konumunun farkında olduğu için artık sesini daha fazla yükselttiğini söyleyen Lawrence, olayın hangi filmin setinde yaşandığını ise açıklamadı.

Lawrence'ın en çok altını çizdiği nokta, bu kuralların neden bu kadar önemli olduğuydu. Kendisi gibi tanınmış bir oyuncunun yaşadığı bir ihlale göz yumulursa sette 18 yaşında ve henüz kimsenin tanımadığı bir oyuncunun başına neler gelebileceğini sorgulayan oyuncu, böyle genç bir ismin 'zor biri' olarak damgalanma ve kariyerini tehlikeye atma korkusuyla sesini çıkaramayabileceğini vurguladı. Hollywood'daki güçlü konumunun ona bu tür ihlallere karşı çıkma sorumluluğu yüklediğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Jennifer Lawrence, Açlık Oyunları: Sunrise on the Reaping ile Katniss rolüne geri dönüyor.

Jennifer Lawrence, Açlık Oyunları: Sunrise on the Reaping ile Katniss rolüne geri dönüyor.

Lawrence'ın bu açık sözlü itirafları, hayranların uzun süredir beklediği bir dönüşün hemen öncesine denk geldi. Oyuncu, ABD'de 20 Kasım 2026'da vizyona girmesi planlanan Açlık Oyunları: Sunrise on the Reaping ile yıllar sonra yeniden Katniss Everdeen'i canlandıracak ve Peeta'ya hayat veren Josh Hutcherson'la aynı projede buluşacak. Serinin bu yeni halkası, genç Haymitch Abernathy'nin 50. Açlık Oyunları için seçildiği güne odaklanıyor ve genç Haymitch rolünü Joseph Zada üstleniyor. Lawrence ile Hutcherson'ın filmde ne kadar süre görüneceği henüz açıklanmadı; The Hollywood Reporter'a göre ikilinin ileri zamana atlayan bir sahnede yer alması bekleniyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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