Değişimiyle Gündem Olmuştu: Jennifer Lawrence Çıplak Sahne Çekiminde Sette Gördüklerini Açıkladı!
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Açlık Oyunları serisinin Katniss'i Jennifer Lawrence, Alex Cooper'ın sunduğu Call Her Daddy podcast'ine konuk oldu ve set hayatına dair perde arkasını karıştıracak bir anısını paylaştı. Oscar ödüllü oyuncunun anlattıkları, Hollywood'da çıplak sahnelerin çekildiği kapalı setlerde kuralların ne kadar kolay çiğnenebildiğini yeniden gündeme taşıdı. Lawrence'ın sözleri, aynı sette çok daha genç ve tanınmayan bir oyuncu olsaydı neler yaşanabileceği sorusunu da beraberinde getirdi.
Kaynak: The Hollywood Reporter
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Jennifer Lawrence, Açlık Oyunları'nın Katniss'i ve Oscar ödüllü rolleriyle Hollywood'un zirvesine yerleşti.
Jennifer Lawrence, çıplak sahne çekilirken sette izinsiz ekip üyeleri bulunduğunu Call Her Daddy'de anlattı.
Jennifer Lawrence, Açlık Oyunları: Sunrise on the Reaping ile Katniss rolüne geri dönüyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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