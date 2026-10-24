Hükümet Kadın'ın %70'i Oyuncuların Haberi Olmadan Çekilmiş! Sermiyan Midyat Yıllar Sonra Anlattı
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Sermiyan Midyat, yıllar sonra Hükümet Kadın filminin kamera arkasına ilişkin şaşırtıcı bir ayrıntıyı paylaştı. Hakan Bilgin'in YouTube programına konuk olan ünlü oyuncu ve yönetmen, filmin yaklaşık yüzde 65-70'ini oyuncuların haberi olmadan prova sırasında çektiklerini anlattı. Midyat'ın Demet Akbağ ve Arda Turan'la yaşadığı çekim anıları ise dikkat çekti.
KAYNAK: Hakan Bilgin ile Sana Dair
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Sermiyan Midyat, Hükümet Kadın filminin çekimleri sırasında uyguladığı sıra dışı yöntemi yıllar sonra anlattı.
Sermiyan Midyat, Hükümet Kadın'ın ilk filminin yaklaşık yüzde 65-70'ini prova sırasında çektiklerini açıkladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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