Hükümet Kadın'ın %70'i Oyuncuların Haberi Olmadan Çekilmiş! Sermiyan Midyat Yıllar Sonra Anlattı

Sermiyan Midyat, çekim ekibiyle aralarında özel bir parola belirlediklerini ve oyuncuların bu yöntemden haberdar olmadığını anlattı:

“Ben Hükümet Kadın'ın ilk filminin özellikle %65-70'ini prova sırasında çektim. Bütün teknik ekibi topluyordum, içeri bir oyuncunun bile girmesi yasaktı. Kendi aramızda bir parola vardı: ‘Teknik prova.’ Ben teknik prova dediğim anda hepsi anlıyordu, hemen kayda giriyordu. Bir tek oyuncular anlamıyordu.”

Çekim sırasında klaketi de en sona bıraktıklarını belirten Midyat, oyuncuların bu sayede daha rahat performans gösterdiklerini ifade etti.

Demet Akbağ'ın yöntemi fark etmesiyle ilgili anlattıkları ise dikkat çekti. Midyat, deneyimli oyuncunun “teknik prova” ifadesini duyduğunda gerçekten prova yaptığını ve sonrasında kendisine durumu açıkladığını söyledi:

“Bir tek Demet Akbağ çok zeki bir oyuncu olduğu için ‘Teknik prova’ deyince gerçekten teknik prova yaptı. Sonra ona durumu anlattım. ‘Demet, böyle böyle, tekte oynuyorum’ dedim. ‘Sen yaşa, süper’ dedi.”

Sermiyan Midyat, benzer bir yöntemi filmde rol alan Arda Turan'a da uyguladığını anlattı.

“Arda Turan'la da oynadık, ona da aynısını yaptım. ‘Teknik prova’ dedim, çektik. Arda geldi, ‘Hadi abi, çekiyor muyuz?’ dedi. ‘Çektik Arda’ dedim.”

Midyat'ın açıklamaları, Hükümet Kadın filminin çekimlerinde oyunculardan daha doğal performans almak için nasıl bir yöntem izlendiğini ortaya koydu.