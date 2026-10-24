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Hükümet Kadın'ın %70'i Oyuncuların Haberi Olmadan Çekilmiş! Sermiyan Midyat Yıllar Sonra Anlattı

Hükümet Kadın'ın %70'i Oyuncuların Haberi Olmadan Çekilmiş! Sermiyan Midyat Yıllar Sonra Anlattı

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
24.10.2026 - 13:00
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Sermiyan Midyat, yıllar sonra Hükümet Kadın filminin kamera arkasına ilişkin şaşırtıcı bir ayrıntıyı paylaştı. Hakan Bilgin'in YouTube programına konuk olan ünlü oyuncu ve yönetmen, filmin yaklaşık yüzde 65-70'ini oyuncuların haberi olmadan prova sırasında çektiklerini anlattı. Midyat'ın Demet Akbağ ve Arda Turan'la yaşadığı çekim anıları ise dikkat çekti.

KAYNAK: Hakan Bilgin ile Sana Dair

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Sermiyan Midyat, Hükümet Kadın filminin çekimleri sırasında uyguladığı sıra dışı yöntemi yıllar sonra anlattı.

Sermiyan Midyat, Hükümet Kadın filminin çekimleri sırasında uyguladığı sıra dışı yöntemi yıllar sonra anlattı.

Ünlü oyuncu ve yönetmen, filmin büyük bölümünü oyuncuların kamera kaydından haberdar olmadığı prova anlarında çektiklerini açıkladı. Hakan Bilgin'in YouTube'da yayınlanan Hakan Bilgin ile Sana Dair programına konuk olan Sermiyan Midyat, Hükümet Kadın filminin kamera arkasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özellikle yerel oyuncularla çalışmayı sevdiğini belirten Midyat, oyuncuların kamera karşısında daha doğal performans sergilemelerini sağlamak için farklı bir yöntem geliştirdiğini söyledi.

Sermiyan Midyat, Hükümet Kadın'ın ilk filminin yaklaşık yüzde 65-70'ini prova sırasında çektiklerini açıkladı.

Sermiyan Midyat, Hükümet Kadın'ın ilk filminin yaklaşık yüzde 65-70'ini prova sırasında çektiklerini açıkladı.

Sermiyan Midyat, çekim ekibiyle aralarında özel bir parola belirlediklerini ve oyuncuların bu yöntemden haberdar olmadığını anlattı:

“Ben Hükümet Kadın'ın ilk filminin özellikle %65-70'ini prova sırasında çektim. Bütün teknik ekibi topluyordum, içeri bir oyuncunun bile girmesi yasaktı. Kendi aramızda bir parola vardı: ‘Teknik prova.’ Ben teknik prova dediğim anda hepsi anlıyordu, hemen kayda giriyordu. Bir tek oyuncular anlamıyordu.”

Çekim sırasında klaketi de en sona bıraktıklarını belirten Midyat, oyuncuların bu sayede daha rahat performans gösterdiklerini ifade etti.

Demet Akbağ'ın yöntemi fark etmesiyle ilgili anlattıkları ise dikkat çekti. Midyat, deneyimli oyuncunun “teknik prova” ifadesini duyduğunda gerçekten prova yaptığını ve sonrasında kendisine durumu açıkladığını söyledi:

“Bir tek Demet Akbağ çok zeki bir oyuncu olduğu için ‘Teknik prova’ deyince gerçekten teknik prova yaptı. Sonra ona durumu anlattım. ‘Demet, böyle böyle, tekte oynuyorum’ dedim. ‘Sen yaşa, süper’ dedi.”

Sermiyan Midyat, benzer bir yöntemi filmde rol alan Arda Turan'a da uyguladığını anlattı.

“Arda Turan'la da oynadık, ona da aynısını yaptım. ‘Teknik prova’ dedim, çektik. Arda geldi, ‘Hadi abi, çekiyor muyuz?’ dedi. ‘Çektik Arda’ dedim.”

Midyat'ın açıklamaları, Hükümet Kadın filminin çekimlerinde oyunculardan daha doğal performans almak için nasıl bir yöntem izlendiğini ortaya koydu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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