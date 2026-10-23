Meğer Çocukluktan Kalma Bir Numaraymış: Kıvanç Tatlıtuğ Göbeğini Nasıl Şişirdiğini Anlattı

Kıvanç Tatlıtuğ, Sarı Saruhan'la ilk kez 2019'da vizyona giren Organize İşler: Sazan Sarmalı'nda seyirci karşısına çıkmıştı. Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği serinin sekiz bölümlük Netflix dizisinde karakter yeniden sahneye çıktı ve yorumları ikiye bölünen yapımın en çok övülen ismi oldu.

Üstelik göbek yalnızca izleyiciyi değil, set arkadaşlarını da etkilemiş. Dizide Sarı Saruhan'ın sevgilisi Ecem'i canlandıran Ekin Türkmen, Sibel Arna'nın programında 'O göbeği falan bir de şişiriyor onu. Karşılıklı böyle oynuyoruz. Sonra bir an böyle göbeğini ve tipini izlerken buluyorum kendimi' diyerek sahnelerde gülmemek için kendini zor tuttuğunu anlatmıştı.