Meğer Çocukluktan Kalma Bir Numaraymış: Kıvanç Tatlıtuğ Göbeğini Nasıl Şişirdiğini Anlattı
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Netflix'te 16 Ekim'de yayına giren Organize İşler: Karun Hazinesi'nde Sarı Saruhan'ı canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ, günlerdir konuşulan göbeğin hikayesini sonunda kendi ağzından anlattı. Netflix Türkiye'nin YouTube kanalında yayınlanan Organize Sohbetler: Beyaz Özel'de Beyazıt Öztürk'ün konuğu olan oyuncu, tüm sahnelerini karnını şişirerek oynadığını açıkladı.
Kaynak: Netflix Türkiye
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Kıvanç Tatlıtuğ, Sarı Saruhan'ın tüm sahnelerini karnını şişirerek oynadığını açıkladı.
"Allah Allah, bu oyuncu mu olacak?" diyenlere inat, çocukluktaki numarası rolün imzası oldu.
Sarı Saruhan'ın göbeği set arkadaşlarını da zorlamış.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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