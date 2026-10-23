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Meğer Çocukluktan Kalma Bir Numaraymış: Kıvanç Tatlıtuğ Göbeğini Nasıl Şişirdiğini Anlattı

Meğer Çocukluktan Kalma Bir Numaraymış: Kıvanç Tatlıtuğ Göbeğini Nasıl Şişirdiğini Anlattı

Kıvanç Tatlıtuğ Netflix
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 21:46
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Netflix'te 16 Ekim'de yayına giren Organize İşler: Karun Hazinesi'nde Sarı Saruhan'ı canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ, günlerdir konuşulan göbeğin hikayesini sonunda kendi ağzından anlattı. Netflix Türkiye'nin YouTube kanalında yayınlanan Organize Sohbetler: Beyaz Özel'de Beyazıt Öztürk'ün konuğu olan oyuncu, tüm sahnelerini karnını şişirerek oynadığını açıkladı. 

Kaynak: Netflix Türkiye

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Kıvanç Tatlıtuğ, Sarı Saruhan'ın tüm sahnelerini karnını şişirerek oynadığını açıkladı.

Kıvanç Tatlıtuğ, Sarı Saruhan'ın tüm sahnelerini karnını şişirerek oynadığını açıkladı.

Dizinin yayına girmesinin ardından Sarı Saruhan'ın tişörtsüz sahnelerindeki belirgin göbek sosyal medyada tartışma yarattı. İzleyiciler oyuncunun rol için kilo mu aldığını, yoksa protez mi kullanıldığını sorguladı; yapımdan ise konuya dair resmi bir açıklama gelmedi.

İlk ipucu, Netflix Türkiye'nin 21 Ekim'de paylaştığı tanıtımla geldi. Videoda Beyazıt Öztürk'ün 'Göbek senin göbeğin mi gerçekten de?' sorusu üzerine yerinden kalkan Tatlıtuğ, stüdyonun ortasında karnını bir anda şişirmiş ve ekibi kahkahaya boğmuştu. 23 Ekim'de yayınlanan tam bölümde ise oyuncu, Sarı Saruhan'ın göbeğinin protez olmadığını, karakterin bütün sahnelerinde karnını bilerek şişirdiğini anlattı. Böylece haftalardır süren tartışma da kendi ağzından yanıt bulmuş oldu.

"Allah Allah, bu oyuncu mu olacak?" diyenlere inat, çocukluktaki numarası rolün imzası oldu.

"Allah Allah, bu oyuncu mu olacak?" diyenlere inat, çocukluktaki numarası rolün imzası oldu.

Peki Kıvanç Tatlıtuğ bunu nasıl yapabiliyor? Oyuncu, bu yeteneğin yıllar öncesine dayandığını şu sözlerle anlattı:

'Küçükken bana 'Çıkar bakayım göbeğini' derlerdi. Çıkarırdım. 'Allah Allah bu oyuncu mu olacak?' derlerdi. Böyle oynayabildiğimi keşfettim.'

Çocukken çevresindekileri güldüren bu numara, yıllar sonra dizinin en çok konuşulan karakterinin en dikkat çekici ayrıntısına dönüştü. Gümüş, Aşk-ı Memnu ve Kuzey Güney gibi dizilerle ekranların yakışıklı başrolü olarak tanınan Tatlıtuğ'un bu hali, izleyicinin şaşkınlığını da açıklıyor.

Sarı Saruhan'ın göbeği set arkadaşlarını da zorlamış.

Sarı Saruhan'ın göbeği set arkadaşlarını da zorlamış.

Kıvanç Tatlıtuğ, Sarı Saruhan'la ilk kez 2019'da vizyona giren Organize İşler: Sazan Sarmalı'nda seyirci karşısına çıkmıştı. Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği serinin sekiz bölümlük Netflix dizisinde karakter yeniden sahneye çıktı ve yorumları ikiye bölünen yapımın en çok övülen ismi oldu.

Üstelik göbek yalnızca izleyiciyi değil, set arkadaşlarını da etkilemiş. Dizide Sarı Saruhan'ın sevgilisi Ecem'i canlandıran Ekin Türkmen, Sibel Arna'nın programında 'O göbeği falan bir de şişiriyor onu. Karşılıklı böyle oynuyoruz. Sonra bir an böyle göbeğini ve tipini izlerken buluyorum kendimi' diyerek sahnelerde gülmemek için kendini zor tuttuğunu anlatmıştı.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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