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Beklentiyi Aştı: Organize İşler Karun Hazinesi'ni İzleyen Seyirciden Övgü Dolu Yorumlar

Beklentiyi Aştı: Organize İşler Karun Hazinesi'ni İzleyen Seyirciden Övgü Dolu Yorumlar

Kıvanç Tatlıtuğ Netflix
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 21:36 Son Güncelleme: 16.10.2026 - 21:39
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Organize İşler: Karun Hazinesi, 16 Ekim’de sekiz bölümün tamamıyla Netflix’te yayına girdi. Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ ve Ezgi Mola’yı buluşturan dizi için ilk yorumlar birkaç saat içinde gelmeye başladı. Seyircilerin çoğu diziyi “beklediğimin çok üstünde” ve “gülmeyi hatırlattı” sözleriyle övdü. Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı Sarı Saruhan ise yorumların odağındaki isim oldu.

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Organize İşler: Karun Hazinesi, sekiz bölümün tamamıyla 16 Ekim'de Netflix'te yayına girdi.

Organize İşler: Karun Hazinesi, sekiz bölümün tamamıyla 16 Ekim'de Netflix'te yayına girdi.

Yılmaz Erdoğan'ın 2005'te başlattığı Organize İşler serisi, 2019'daki Sazan Sarmalı'nın ardından bu kez dizi formatında geri döndü.

BKM yapımı dizinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. İlk sezon toplam sekiz bölümden oluşuyor ve yaklaşık 363 dakika sürüyor. Hikâyede efsanevi dolandırıcı Asım Noyan'ın eline gizemli bir harita geçiyor. Emekliye ayrılmadan önce son bir vurgun yapmaya karar veren Asım, çetesiyle birlikte bu kez bir hazinenin peşine düşüyor.

Yılmaz Erdoğan'a kadroda Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar ve Bensu Soral gibi isimler eşlik ediyor.

Diziyi ilk saatlerde izlemeye başlayan seyirciden övgü dolu yorumlar geldi.

Diziyi ilk saatlerde izlemeye başlayan seyirciden övgü dolu yorumlar geldi.

Bölümlerin tamamı aynı anda yayına girince pek çok izleyici diziyi peş peşe izlemeye koyuldu. Akşam saatlerinde X'te ilk yorumlar birbiri ardına paylaşılmaya başladı.

Yorumların ortak noktası dizinin eğlenceli ve keyifli bulunması oldu. Bir izleyici diziyi 'beklediğimin çok üstünde çıktı' sözleriyle değerlendirirken bir başkası 'gülmeyi unutmuşken gülmeyi hatırlattı' diyerek ekibe teşekkür etti. Övgülerin önemli bir kısmı oyunculara gitti. Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı Sarı Saruhan, yorumlarda en çok konuşulan karakter oldu. Bazı izleyiciler karakterin dizide filme göre daha sevimli hale geldiğini söyledi.

Kıvanç Tatlıtuğ, Sarı Saruhan'ı ilk kez 2019'daki Sazan Sarmalı'nda canlandırmıştı. Karakterin dizideki dönüşü, oyuncunun yurt dışındaki hayran hesaplarında da kısa sürede gündem oldu.

Peki seyirciler başka neler dedi? İşte Organize İşler: Karun Hazinesi'ne gelen ilk yorumlar...

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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