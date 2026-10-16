Beklentiyi Aştı: Organize İşler Karun Hazinesi'ni İzleyen Seyirciden Övgü Dolu Yorumlar

Yılmaz Erdoğan'ın 2005'te başlattığı Organize İşler serisi, 2019'daki Sazan Sarmalı'nın ardından bu kez dizi formatında geri döndü.

BKM yapımı dizinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturuyor. İlk sezon toplam sekiz bölümden oluşuyor ve yaklaşık 363 dakika sürüyor. Hikâyede efsanevi dolandırıcı Asım Noyan'ın eline gizemli bir harita geçiyor. Emekliye ayrılmadan önce son bir vurgun yapmaya karar veren Asım, çetesiyle birlikte bu kez bir hazinenin peşine düşüyor.

Yılmaz Erdoğan'a kadroda Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar ve Bensu Soral gibi isimler eşlik ediyor.