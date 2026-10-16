Beklentiyi Aştı: Organize İşler Karun Hazinesi'ni İzleyen Seyirciden Övgü Dolu Yorumlar
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Organize İşler: Karun Hazinesi, 16 Ekim’de sekiz bölümün tamamıyla Netflix’te yayına girdi. Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ ve Ezgi Mola’yı buluşturan dizi için ilk yorumlar birkaç saat içinde gelmeye başladı. Seyircilerin çoğu diziyi “beklediğimin çok üstünde” ve “gülmeyi hatırlattı” sözleriyle övdü. Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı Sarı Saruhan ise yorumların odağındaki isim oldu.
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Organize İşler: Karun Hazinesi, sekiz bölümün tamamıyla 16 Ekim'de Netflix'te yayına girdi.
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Diziyi ilk saatlerde izlemeye başlayan seyirciden övgü dolu yorumlar geldi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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