Organize İşler'le Anlaşan Burcu Özberk, Ezgi Mola'nın Gelişiyle Kadrodan Ayrıldı
Yılmaz Erdoğan'ın efsaneleşen Organize İşler film serisi, dizi olarak geri dönüyor. Yeni bir kadroyla gelen dizi için Erdoğan'ın bu defa partneri Burcu Özberk olacaktı. Organize İşler: Sazan Sarmalı'nda rol alan Ezgi Mola'nın kadroya geri dönüşüyle Burcu Özberk, diziden ayrılmak durumunda kaldı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş / Magazin Duvarı
Oyuncu Burcu Özberk, Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler dizisiyle geri dönüşünü duyurmuştu.
Burcu Özberk'in ani ayrılığının hemen ardından Birsen Altuntaş bombayı patlattı.
