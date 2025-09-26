onedio
Organize İşler'le Anlaşan Burcu Özberk, Ezgi Mola'nın Gelişiyle Kadrodan Ayrıldı

Esra Demirci
26.09.2025 - 19:37

Yılmaz Erdoğan'ın efsaneleşen Organize İşler film serisi, dizi olarak geri dönüyor. Yeni bir kadroyla gelen dizi için Erdoğan'ın bu defa partneri Burcu Özberk olacaktı. Organize İşler: Sazan Sarmalı'nda rol alan Ezgi Mola'nın kadroya geri dönüşüyle Burcu Özberk, diziden ayrılmak durumunda kaldı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş / Magazin Duvarı

İçeriğin Devamı Aşağıda
Buradan izleyebilirsiniz:

Oyuncu Burcu Özberk, Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler dizisiyle geri dönüşünü duyurmuştu.

2 filmlik Organize İşler film serisinin ardından dizi olarak geri dönen Organize İşler'de Ceylan karakterine hayat vermeye hazırlanan Özberk, çekimlerin başlamasına günler kala kadrodan ayrılmak durumunda kaldı.

Magazin Duvarı kameralarına konuşan Özberk, çekimlere günler kala eski kadroyla devam etme kararı alınmasıyla dizi projesiyle yollarını ayırdığını açıkladı.

Burcu Özberk'in ani ayrılığının hemen ardından Birsen Altuntaş bombayı patlattı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Organize İşler: Sazan Sarmalı filminde Lerzan karakterine hayat veren ve Yılmaz Erdoğan'ın partneri olan Ezgi Mola, dizi projesinde de yer alma kararı aldı.

Ezgi Mola'nın dönüşüyle Burcu Özberk çekimler başlamadan projeye veda etti.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
