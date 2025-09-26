Hasret Sona Eriyor: Bartu Küçükçağlayan Ekranların Özlenen Yüzü ile Netflix Projesinde!
Senaryosunu Caner Özyurtlu ile Volkan Öge’nin kaleme aldığı Büro dizisi Netflix’te yayına hazırlanıyor. AC Film tarafından yapımı üstlenilen dizide bir süredir ekranlardan uzak olan oyunculara teklif yapılması ise dikkat çeken bir detay oldu. 8 bölümden oluşacak dizi için heyecan şimdiden arttı. Gelin detaylara geçelim!
Büro dizisi için duyurulan oyunculardan ilki Bartu Küçükçağlayan oldu.
Dizinin bir diğer oyuncusu ise Songül Öden.
