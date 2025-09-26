onedio
article/comments
Hasret Sona Eriyor: Bartu Küçükçağlayan Ekranların Özlenen Yüzü ile Netflix Projesinde!

Hasret Sona Eriyor: Bartu Küçükçağlayan Ekranların Özlenen Yüzü ile Netflix Projesinde!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
26.09.2025 - 09:58

Senaryosunu Caner Özyurtlu ile Volkan Öge’nin kaleme aldığı Büro dizisi Netflix’te yayına hazırlanıyor. AC Film tarafından yapımı üstlenilen dizide bir süredir ekranlardan uzak olan oyunculara teklif yapılması ise dikkat çeken bir detay oldu. 8 bölümden oluşacak dizi için heyecan şimdiden arttı. Gelin detaylara geçelim!

Büro dizisi için duyurulan oyunculardan ilki Bartu Küçükçağlayan oldu.

Büro dizisi için duyurulan oyunculardan ilki Bartu Küçükçağlayan oldu.

Kendisi hem oyuncu hem de şarkıcı kimliğiyle sektörün tanınan yüzlerinden. Büyük Ev Ablukada grubundaki solistliğiyle birçok hayrana sahip. Biraz geçmişe gidecek olursak da asıl olarak kendisini Yalan Dünya ile tanımıştık.

Dizinin bir diğer oyuncusu ise Songül Öden.

Dizinin bir diğer oyuncusu ise Songül Öden.

Anne olduğu için projelere bir süre ara veren Songül Öden, Büro dizisi ile geri dönmeye hazırlanıyor. Kendisi bir dönemlerin efsane kadın oyuncularından olarak anılırdı. Büro’da da harika iş çıkaracağına eminiz!

Diziyle ilgili diğer bilinenler ise korku komedisi olduğu ve İstanbul’da çekileceği. Gelişmeler oldukça aktaracağız!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
