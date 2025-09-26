Hasret Sona Eriyor: Bartu Küçükçağlayan Ekranların Özlenen Yüzü ile Netflix Projesinde!

Anne olduğu için projelere bir süre ara veren Songül Öden, Büro dizisi ile geri dönmeye hazırlanıyor. Kendisi bir dönemlerin efsane kadın oyuncularından olarak anılırdı. Büro’da da harika iş çıkaracağına eminiz!

Diziyle ilgili diğer bilinenler ise korku komedisi olduğu ve İstanbul’da çekileceği. Gelişmeler oldukça aktaracağız!