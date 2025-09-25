Bahar Dizisine Katılan Genç Oyuncu Öykü Su Okur Sette Bir Gününü Paylaştı
Demet Evgar’ın başrolündeki Bahar dizisi yeni sezonuyla ekranlarla buluştu. Yayına ilk başladığı dönemde epey sevilen dizi, yeni sezonda yeni hikayelerle karşımızda olacak. Kadroya dahil olan yeni isimler de olmuştu. Onlardan biri sektörün genç isimlerinden Öykü Su Okur’du. Genç oyuncu sosyal medya hesabından Bahar setinde bir gününü paylaştı. Gelin o anları izleyelim!
Bahar, bu sezon da izleyicisini sabit tutmayı başaracak gibi görünüyor.
