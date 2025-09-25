onedio
article/comments
article/share
Bahar Dizisine Katılan Genç Oyuncu Öykü Su Okur Sette Bir Gününü Paylaştı

Bahar Dizisine Katılan Genç Oyuncu Öykü Su Okur Sette Bir Gününü Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
25.09.2025

Demet Evgar’ın başrolündeki Bahar dizisi yeni sezonuyla ekranlarla buluştu. Yayına ilk başladığı dönemde epey sevilen dizi, yeni sezonda yeni hikayelerle karşımızda olacak. Kadroya dahil olan yeni isimler de olmuştu. Onlardan biri sektörün genç isimlerinden Öykü Su Okur’du. Genç oyuncu sosyal medya hesabından Bahar setinde bir gününü paylaştı. Gelin o anları izleyelim!

Bahar, bu sezon da izleyicisini sabit tutmayı başaracak gibi görünüyor.

Diziden ayrılanlar da olduğu gibi katılanlar da oldu. Öykü Su Okur “Gül” karakterine hayat vermek için diziye dahil olmuştu. Dorukcan Sarıduman da “Suphi” rolüyle kadroya girmişti. İkili yeni asistanlar olarak hikayede hayat buldu.

