Acı Ölümüyle Eşref Rüya'dan Ayrılması Gündem Olmuştu: Afra'ya Hayat Veren Ebrar Karabakan O Anları Anlattı

Acı Ölümüyle Eşref Rüya’dan Ayrılması Gündem Olmuştu: Afra’ya Hayat Veren Ebrar Karabakan O Anları Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.09.2025 - 16:48

Ekranlara damga vuran popüler dizi Eşref Rüya, yeni sezonda bomba gibi bi’ geri dönüş yaptı. İzleyenlerin adeta nefesini kesen bölümlerle reytinglerde zirveye oturmayı başaran Eşref Rüya, rakiplerini solluyor. Başrol Nisan’ın kardeşi Afra karakteri bildiğiniz üzere yeni sezonun ilk bölümünde ölerek hikayeden ayrılmıştı. Afra’ya hayat veren genç oyuncu Ebrar Karabakan da o sahne çekilirken yaşadığı duyguları paylaştı. Gelin detaylara geçelim!

İşte röportaj 👇

Afra’nın ölüm sahnesinde Demet Özdemir’in oyunculuğu gündem olmuştu.

Afra'nın ölüm sahnesinde Demet Özdemir'in oyunculuğu gündem olmuştu.

Duyguları seyirciye aktarmadaki başarısı sosyal medyada övgülerle karşılanmıştı. Afra’ya gelecek olursak da dizinin sevilen karakterlerindendi. Şimdi onun ayrılmasıyla birlikte Ebrar Karabakan’ın da dediği gibi Eşref ve Nisan karakterlerinin yeniden bir araya gelmesi için bir sebep doğdu. Bakalım diğer bölümlerde neler izleyeceğiz? Merakla bekliyoruz!

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
