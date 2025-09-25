Acı Ölümüyle Eşref Rüya’dan Ayrılması Gündem Olmuştu: Afra’ya Hayat Veren Ebrar Karabakan O Anları Anlattı
Ekranlara damga vuran popüler dizi Eşref Rüya, yeni sezonda bomba gibi bi’ geri dönüş yaptı. İzleyenlerin adeta nefesini kesen bölümlerle reytinglerde zirveye oturmayı başaran Eşref Rüya, rakiplerini solluyor. Başrol Nisan’ın kardeşi Afra karakteri bildiğiniz üzere yeni sezonun ilk bölümünde ölerek hikayeden ayrılmıştı. Afra’ya hayat veren genç oyuncu Ebrar Karabakan da o sahne çekilirken yaşadığı duyguları paylaştı. Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte röportaj 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Afra’nın ölüm sahnesinde Demet Özdemir’in oyunculuğu gündem olmuştu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın