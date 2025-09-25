Acı Ölümüyle Eşref Rüya’dan Ayrılması Gündem Olmuştu: Afra’ya Hayat Veren Ebrar Karabakan O Anları Anlattı

Duyguları seyirciye aktarmadaki başarısı sosyal medyada övgülerle karşılanmıştı. Afra’ya gelecek olursak da dizinin sevilen karakterlerindendi. Şimdi onun ayrılmasıyla birlikte Ebrar Karabakan’ın da dediği gibi Eşref ve Nisan karakterlerinin yeniden bir araya gelmesi için bir sebep doğdu. Bakalım diğer bölümlerde neler izleyeceğiz? Merakla bekliyoruz!