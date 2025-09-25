Müge Anlı'da 8 Gün Önce Evden Kaçan Kadın, Bulunduğunda "Şekerim Çıktı, Boşanmaya Karar Verdim" Dedi
50 yaşındaki Adıgüzel Taş, 26 yaş küçük eşi Sümeyye Taş'ı aramak için Müge Anlı'ya başvurmuştu. 8 gün önce evden ayrılan Sümeyye Taş'ın kendisinden koparıldığını iddia eden Adıgüzel Taş, eşini bulmak istiyordu. Bulunan Sümeyye Taş, eşinden ayrılmak istediğini söyledi. Ancak boşanmak için söylediği bahane stüdyodakileri şaşkına çevirdi.
8 gündür kayıp olan Sümeyye Taş, Müge Anlı aracılığıyla bulundu.
Şeker hastası olduğunu dile getiren Sümeyye Taş, eşini izlerken şekerinin çıktığını, bu yüzden boşanmaya karar verdiğini açıkladı.
