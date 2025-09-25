onedio
Müge Anlı'da 8 Gün Önce Evden Kaçan Kadın, Bulunduğunda "Şekerim Çıktı, Boşanmaya Karar Verdim" Dedi

Müge Anlı'da 8 Gün Önce Evden Kaçan Kadın, Bulunduğunda "Şekerim Çıktı, Boşanmaya Karar Verdim" Dedi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.09.2025 - 13:42

50 yaşındaki Adıgüzel Taş, 26 yaş küçük eşi Sümeyye Taş'ı aramak için Müge Anlı'ya başvurmuştu. 8 gün önce evden ayrılan Sümeyye Taş'ın kendisinden koparıldığını iddia eden Adıgüzel Taş, eşini bulmak istiyordu. Bulunan Sümeyye Taş, eşinden ayrılmak istediğini söyledi. Ancak boşanmak için söylediği bahane stüdyodakileri şaşkına çevirdi.

8 gündür kayıp olan Sümeyye Taş, Müge Anlı aracılığıyla bulundu.

8 gündür kayıp olan Sümeyye Taş, Müge Anlı aracılığıyla bulundu.

50 yaşındaki Adıgüzel Taş, 26 yaş küçük eşi Sümeyye Taş'ın 8 gün önce ortadan kaybolduğunu açıklayarak Müge Anlı'ya başvurmuştu. Eşinin kendisinden koparılmaya çalıştığını iddia eden Adıgüzel Taş, bunun sorumlusunun Sümeyye Taş'ın babası olduğu iddiasında bulundu. Sümeyye Taş 8. gün bulundu. Ancak Sümeyye Taş'ın babası da yayına katılırken, boşanmak için ortaya sunduğu bahane herkesi şaşırttı.

Şeker hastası olduğunu dile getiren Sümeyye Taş, eşini izlerken şekerinin çıktığını, bu yüzden boşanmaya karar verdiğini açıkladı.

