Dinamo Zagreb-Fenerbahçe Maçı, Eşref Rüya'yı Nasıl Etkiledi? 24 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Belli Oldu
Tv ekranlarında reyting yarışları devam ediyor! Eşref Rüya'nın bir hayli yükselişe geçtiği sezonda, Sahipsizler'le yarışına dün akşam bir de Dinamo Zagreb-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı katılınca reyting savaşları kızıştı. Bakalım maç, reytingleri nasıl etkiledi? Gündüz kuşağı kaçıncı sırada yer aldı?
Televizyon ekranlarındaki reyting yarışı giderek kızışıyor.
24 Eylül Çarşamba reyting sonuçlarına göre, TOTAL (Tüm Kişiler) zirvesini Eşref Rüya kaptı!
AB grubunda Fenerbahçe, zirveyi kimselere vermedi!
ABC1'de de benzer bir sonuçla karşılaşıldı.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
