Dinamo Zagreb-Fenerbahçe Maçı, Eşref Rüya'yı Nasıl Etkiledi? 24 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Belli Oldu

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe Maçı, Eşref Rüya'yı Nasıl Etkiledi? 24 Eylül Çarşamba Reyting Sonuçları Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.09.2025 - 11:30

Tv ekranlarında reyting yarışları devam ediyor! Eşref Rüya'nın bir hayli yükselişe geçtiği sezonda, Sahipsizler'le yarışına dün akşam bir de Dinamo Zagreb-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı katılınca reyting savaşları kızıştı. Bakalım maç, reytingleri nasıl etkiledi? Gündüz kuşağı kaçıncı sırada yer aldı?

Televizyon ekranlarındaki reyting yarışı giderek kızışıyor.

Dün akşam ekranlarda Eşref Rüya ve Sahipsizler yayınlanırken, Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb karşısındaki mücadelesi de izleyiciyi böldü. Son zamanlarda yükselişe geçen ve zirveyi kimseye bırakmayan Müge Anlı ile Tatlı Sert ise dün akşam zirveyi göremedi.

24 Eylül Çarşamba reyting sonuçlarına göre, TOTAL (Tüm Kişiler) zirvesini Eşref Rüya kaptı!

UEFA kupası maçına rağmen, bu sezon yükselişini sürdüren Eşref Rüya zirvede yer aldı. Onu maç yayını takip ederken, Sahipsizler 3. sırayı kaptı.

AB grubunda Fenerbahçe, zirveyi kimselere vermedi!

İkinci sırada Eşref Rüya, üçüncü sırada ise Eşref Rüya'nın özeti yer aldı. MasterChef yükselişe geçerek 4. sırada kendine yer buldu.

ABC1'de de benzer bir sonuçla karşılaşıldı.

Fenerbahçe zirveyi yine bırakmazken, bu kez farklı olarak 4. sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı. Sahipsizler, dün akşam istediği başarıyı yakalayamadı.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
